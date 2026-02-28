Paramount Global y Warner Bros. Discovery (WBD) firmaron este viernes un acuerdo definitivo que formaliza la compra de la segunda por parte de la primera, en una transacción valorizada en US$ 110,000 millones.

En un comunicado conjunto, las compañías informaron que la fusión dará origen a una nueva empresa global de medios y entretenimiento, “enfocada en expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo”.

Como parte de los términos pactados, Paramount pagará US$ 31 en efectivo por cada acción en circulación de WBD . La operación fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas firmas y se prevé que concluya en el tercer trimestre del 2026, sujeta a las autorizaciones regulatorias y al visto bueno de los accionistas de WBD.

La votación del acuerdo está prevista para inicios de la primavera de 2026. En caso de que el cierre no se concrete antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una compensación de US$ 0,25 por acción por cada trimestre adicional hasta que se complete la transacción.

El convenio también establece que cada película de WBD tendrá un estreno exclusivo en cines con una ventana mínima global de 45 días antes de su disponibilidad en video bajo demanda (VOD) , con la intención de extender ese plazo a entre 60 y 90 días, o más, para “maximizar la audiencia de los lanzamientos más exitosos”.

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Global reconfigura el mapa del entretenimiento global y eleva la presión competitiva frente a Netflix. Foto: EFE.

La oficialización del acuerdo se produce un día después de que Netflix decidiera retirarse de la puja por WBD, tras una nueva oferta presentada esta semana por Paramount. Previamente, la plataforma había planteado en diciembre una propuesta preliminar para adquirir los estudios y el negocio de ‘streaming’ de WBD por US$ 27,75 por acción, lo que valoraba esos activos en unos US$ 72,000 millones y fijaba un valor empresarial total cercano a US$ 82,700 millones.

Según destacó Paramount, la integración “abre nuevas y atractivas oportunidades narrativas en los estudios de cine y televisión, plataformas de streaming y plataformas lineales de primer nivel de la compañía combinada”.

