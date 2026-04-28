Los rendimientos de los bonos gubernamentales se mantendrán elevados por más tiempo a medida que la guerra en Irán mantiene alta la inflación, según BlackRock Investment Institute.

Las presiones inflacionarias ya venían gestándose antes del reciente conflicto en Medio Oriente, escribieron en un informe estrategas como Jean Boivin y Wei Li . El shock petrolero derivado de la guerra solo agravará esos riesgos, aumentando la presión sobre los responsables de la política monetaria para mantener una postura restrictiva y contener los precios.

Eso es una mala noticia para los bonos soberanos, dado que la inflación tiende a erosionar los cupones de renta fija, reducir sus rendimientos reales y disminuir el atractivo de estos activos como cobertura frente a acciones más riesgosas. La firma opta por mantener una sobreponderación en acciones de Estados Unidos y de mercados emergentes, al apostar a que el rápido despliegue de la inteligencia artificial impulsará los rendimientos.

“Creemos que los rendimientos altos llegaron para quedarse y que los bonos gubernamentales de largo plazo ya no son diversificadores eficaces frente a caídas en las acciones”, escribieron.

La visión de BlackRock llega en una semana poco habitual en la que todos los bancos centrales del Grupo de los Siete se reúnen para definir la política monetaria de cerca de la mitad de la economía mundial.

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Aunque los operadores prevén que mantendrán sin cambios la tasa de interés, estarán atentos a señales de preocupación por la amenaza inflacionaria derivada de la mayor disrupción en el suministro de petróleo a causa del conflicto con Irán.

Los rendimientos de los bonos soberanos reflejan estas inquietudes. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha aumentado alrededor de 40 puntos básicos desde el inicio de la guerra. Los de los papeles a dos años, entre los más sensibles a cambios en la política monetaria, han subido en la misma línea.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

Los operadores de bonos perciben que los principales bancos centrales enfrentan una situación compleja esta semana, al intentar mirar más allá del impacto inflacionario de corto plazo por los altos precios de la energía frente al riesgo de un menor crecimiento económico a largo plazo. --Mark Cranfield, estratega de Markets Live--

Mientras tanto, las acciones globales han borrado las pérdidas provocadas por la guerra, en parte gracias al regreso del impulso vinculado a la inteligencia artificial.

“Mantenemos una postura favorable al riesgo en este entorno”, escribieron los estrategas de BlackRock. “El conflicto está reforzando la determinación de los gobiernos de todo el mundo de invertir en seguridad energética y defensa, lo que se suma a elevados niveles de deuda y ejerce presión al alza sobre la inflación”.

Por eso prefieren acciones frente a bonos, señalaron, al tiempo que destacaron oportunidades temáticas en energía e infraestructura, impulsadas por la demanda de inteligencia artificial y la necesidad de seguridad energética.