Desde su inicio en Argentina en 2010, Hudson se expandió a Uruguay (2020), Estados Unidos (2022), México (2023) y Paraguay (2026), antes de desembarcar en Perú. Argentina es su principal mercado, con más del 50% del negocio. En el primer semestre de 2026, la marca creció a doble dígito en todos los países donde opera, según Rodrigo Zurro, representante de Hudson en Perú, quien atribuye el avance a una propuesta de diseño, innovación y funcionalidad. Ahora, su nueva apuesta es crecer en Perú de cara a 2027.

(Foto: Hudson Perú)

Inversión y proyección de crecimiento en Perú

Hudson inició su operación en Perú con un local propio en Barranco, su primer centro de experiencia en el país, abierto a fines de agosto. El espacio, de aproximadamente 120 m², concentra las diferentes líneas de productos de la marca. Para esta primera etapa, la compañía estima una inversión de entre S/350,000 y S/400,000, destinada a la puesta en marcha, marketing, sistemas y lanzamiento de la operación.

Para 2027, Hudson apunta a alcanzar una facturación de entre S/4 millones y S/6 millones en Perú, bajo una estrategia de crecimiento “ordenado, rentable y sostenible”. Rodrigo Zurro explicó que la expansión en el país responde a un horizonte de cinco años, periodo en el que la marca prevé realizar nuevas inversiones. “Estaremos haciendo distintos tipos de inversiones y donde estaremos avanzando fuertemente”, señaló.

(Foto: Hudson Perú)

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Expansión retail: nuevos locales en Lima

Para 2027, Hudson proyecta sumar entre tres y cinco puntos de venta en centros comerciales de Lima, bajo el formato de corners de experiencia. La marca evalúa ubicaciones en el Cono Sur, Lima Norte y Lima Este, con el objetivo de ampliar su cobertura en la capital. Actualmente, mantiene conversaciones con distintos malls y todavía no ha definido los establecimientos donde ingresará.

La apuesta por estas zonas responde también a la posibilidad de acercar su propuesta de funcionalidad, diseño y precio accesible a nuevos consumidores. “Creemos que poder acercar esa propuesta a los conos puede funcionar muy bien”, explicó Zurro.

Los nuevos corners tendrán un formato de aproximadamente 10 m², en los que Hudson exhibirá parte de sus líneas y rotará productos de innovación según la demanda y la oportunidad comercial. Aunque Zurro señala que la categoría requiere mayor espacio para exhibir sus productos, la marca optará por este formato para su presencia en centros comerciales. “Nuestra categoría necesita también un poco más de espacio para poder aprovecharse”, explicó.

Cobertura a nivel nacional a través de distribuidores

El plan de Hudson para alcanzar cobertura nacional en Perú ya empezó con una estrategia apoyada en distribuidores. La marca comenzó sus visitas comerciales en el norte del país, con reuniones con distribuidores de Piura, Chiclayo y Trujillo, y prevé continuar en las próximas semanas con el centro y sur. Entre las ciudades que evalúa figuran Arequipa y Huancayo, aunque la cobertura dependerá del avance con cada operador. “Nuestra intención es que la marca sea nacional y, a través de distribuidores, ir ayudándolos para que conozcan la marca”, explicó Zurro.

La red de distribuidores será clave para ampliar la presencia de Hudson fuera de Lima. La compañía ya coordina con sus clientes a nivel nacional para asegurar el abastecimiento conforme avance su expansión y anticipar eventuales problemas de suministro. En esa planificación también considera el posible impacto del Fenómeno de El Niño, aunque Zurro señaló que, por la naturaleza de los productos —de baja rotación—, no prevén mayores dificultades en la distribución.

Portafolio: productos, lanzamientos y ticket promedio

Hudson llega a Perú con un portafolio de ollas, cacerolas, sartenes, woks, piezas de acero inoxidable y accesorios, organizado en colecciones diferenciadas por colores y niveles de precio. La marca apunta a una propuesta transversal, con productos para distintos perfiles de consumidor y un ticket promedio estimado de S/75, aunque las compras pueden alcanzar hasta S/500, dependiendo de la combinación de productos.

Entre las categorías de mayor peso están ollas, cacerolas, sartenes y baterías de cocina, mientras que la línea profesional y los productos de acero inoxidable también muestran buen desempeño. La propuesta combina funcionalidad, diseño y relación precio-calidad, y se ampliará con cafeteras, teteras, utensilios y accesorios. Además, Hudson prevé lanzar cubiertos en los próximos meses y evalúa ingresar posteriormente a la categoría de pequeños electrodomésticos.

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Canales de venta y alianzas

Los canales de venta de Hudson en Perú serán tiendas propias, e-commerce, supermercados, mejoramiento del hogar, distribuidores y tiendas por departamento. La marca ya mantiene conversaciones con supermercados y operadores de mejoramiento del hogar, y estima que estos canales, junto con sus propios locales, concentrarán “el grosor del volumen” de sus ventas.

Hudson también contempla ingresar al canal Horeca —hoteles, restaurantes y casinos— con su línea profesional de acero inoxidable. A la par, explora alianzas con dos marcas, chefs y otros creadores para ampliar su presencia en el mercado peruano. Entre las conversaciones figura Alicorp, con miras a desarrollar acciones vinculadas a productos de cocina. “Estamos explorando posibilidades de hacer conocida nuestra marca a través de otras marcas anclas del Perú muy conocidas”, explicó Zurro.