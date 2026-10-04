La expansión en el país responde a un horizonte de cinco años. (Foto: Hudson Perú)
La expansión en el país responde a un horizonte de cinco años. (Foto: Hudson Perú)
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Sandra Reyes
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La marca argentina Hudson, especializada en artículos de cocina y hogar, acaba de ingresar al mercado peruano como parte de su expansión regional. Con más de 15 años de trayectoria, la compañía llega al país con una apuesta que contempla la apertura de locales propios y su entrada a centros comerciales, además de un portaf0-olio diversificado y una estrategia para alcanzar cobertura a nivel nacional.

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