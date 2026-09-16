Las acciones y los bonos suben ante la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar las tasas de interés por primera vez desde 2023 para combatir la inflación persistentemente alta, lo que refuerza su credibilidad.

Las acciones se recuperan del nivel más bajo desde julio. El S&P 500 detuvo las pérdidas consecutivas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ceden desde un máximo de casi dos décadas. El crudo Brent cae a alrededor de US$ 106, ya que los operadores evalúan las perspectivas de la oferta.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó por unanimidad a favor de aumentar la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de entre 3.75% y 4%. En un nuevo conjunto de proyecciones de tasas publicadas el miércoles, la mediana de las perspectivas de las autoridades de la Fed para las tasas de interés a finales de 2026 aumentó del 3.8% al 4.1%, lo que indica un creciente apoyo a una serie de aumentos.

Dieciséis funcionarios proyectaron al menos un aumento adicional este año, frente a los seis de junio que preveían al menos dos aumentos totales en 2026. La proyección mediana para 2027 no indicaba aumentos adicionales de las tasas el próximo año. Sin embargo, ocho responsables de la política monetaria se mostraron a favor de un incremento de un cuarto de punto para finales de 2027 con respecto a las tasas actuales.

“La medida adoptada hoy contribuirá a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el comité”, declararon los funcionarios en un comunicado emitido el miércoles, refiriéndose a la inflación. Se trata del primer aumento de tasas de interés del banco central de EE.UU. desde julio de 2023.

Warsh abrirá una rueda de prensa a las 2:30 p.m. en Washington.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 sube un 0.3% a las 2:04 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 sube un 0.8%

El Dow Jones Industrial Average se mantiene prácticamente sin cambios

El índice MSCI World sube un 0.3%

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia sube un 1.5%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot avanza un 0.2%

El euro cae un 0.3% a US$ 1.1515

La libra esterlina baja un 0.4% a US$ 1.3426

El yen japonés se mantiene prácticamente sin cambios en 155.22 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cae un 0.2% a US$ 75,726.2

Ether baja un 0.5% a US$ 2,393.74

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cede cinco puntos básicos, al 4.95%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años baja tres puntos básicos al 3.51%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años baja nueve puntos básicos al 5.30%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años disminuye tres puntos básicos al 4.63%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años disminuye cinco puntos básicos, al 5.32%

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