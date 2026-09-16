Dólar. (Foto: Joel Alonzo/gec)
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Redacción Gestión
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El miércoles 16 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.24% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.288 y se vende a S/ 3.368, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.355 a la compra y S/ 3.375 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra un comportamiento ligeramente alcista en los mercados internacionales, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La atención estará puesta no solo en la decisión, sino también en las señales que entregue la Fed sobre posibles nuevos ajustes, especialmente porque la inflación y los precios del petróleo continúan generando presión.

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