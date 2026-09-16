El miércoles 16 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.365. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.372 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.24% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.288 y se vende a S/ 3.368, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.355 a la compra y S/ 3.375 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra un comportamiento ligeramente alcista en los mercados internacionales, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El principal factor detrás de esta fortaleza es la expectativa sobre la Fed. Los mercados descuentan ampliamente un incremento de 25 puntos básicos, que llevaría la tasa de referencia al rango de 3.75% - 4%, en lo que sería el primer aumento desde el 2023.

La atención estará puesta no solo en la decisión, sino también en las señales que entregue la Fed sobre posibles nuevos ajustes, especialmente porque la inflación y los precios del petróleo continúan generando presión.