Sutran. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno designó a Augusto Ovidio Ávila Callao como nuevo superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), según norma publicada hoy en el diario El Peruano.

La, suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, señala que el cargo se encontraba vacante y era necesario designar a la persona que lo ejercerá.

La resolución establece que Ávila Callao ejercerá el cargo de superintendente de la Sutran, en reemplazo de la autoridad que ocupaba anteriormente dicha posición.

Sutran. (Foto: GEC)
Sutran. (Foto: GEC)

Hoja de vida

Augusto Ovidio Ávila Callao es abogado y cuenta con una trayectoria profesional vinculada principalmente al sector público, donde ha ocupado cargos de dirección y asesoría en distintas entidades del Estado. Su experiencia incluye puestos relacionados con gestión institucional, asesoría jurídica y administración pública.

Posteriormente, Ávila Callao asumió funciones de mayor responsabilidad en organismos vinculados a la gestión ambiental. En julio de 2024 fue designado gerente general del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), y más adelante ocupó la Gerencia General del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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