El Gobierno designó a Augusto Ovidio Ávila Callao como nuevo superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), según norma publicada hoy en el diario El Peruano.

La Resolución Suprema Nº 021-2026-MTC, suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, señala que el cargo se encontraba vacante y era necesario designar a la persona que lo ejercerá.

La resolución establece que Ávila Callao ejercerá el cargo de superintendente de la Sutran, en reemplazo de la autoridad que ocupaba anteriormente dicha posición.

Sutran. (Foto: GEC)

Hoja de vida

Augusto Ovidio Ávila Callao es abogado y cuenta con una trayectoria profesional vinculada principalmente al sector público, donde ha ocupado cargos de dirección y asesoría en distintas entidades del Estado. Su experiencia incluye puestos relacionados con gestión institucional, asesoría jurídica y administración pública.

Entre los cargos que ha desempeñado figura el de director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), además de asesor de la Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). También ejerció como gerente general de la Procuraduría General del Estado y, anteriormente, ocupó el cargo de Ejecutivo Adjunto I de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.

Posteriormente, Ávila Callao asumió funciones de mayor responsabilidad en organismos vinculados a la gestión ambiental. En julio de 2024 fue designado gerente general del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), y más adelante ocupó la Gerencia General del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En agosto del 2026, fue designado como asesor del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Su trayectoria muestra así una participación sostenida en diferentes organismos públicos y en áreas vinculadas con la gestión administrativa, jurídica y sectorial del Estado.