La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que su Mapa Interactivo de Alertas ha registrado 1092 incidencias en la Red Vial Nacional, relacionadas con fenómenos naturales, accidentes de tránsito, factores humanos y situaciones que afectan la infraestructura vial, posicionándose como una de las principales herramientas de información y seguridad preventiva para conductores y viajeros.

El superintendente de la Sutran, Gilmer Alvarez Zapata, señaló que esta herramienta digital permite a los usuarios conocer el estado de las carreteras y planificar sus desplazamientos de manera informada, contribuyendo a un transporte más seguro.

“Se trata de un servicio que brinda información actualizada y accesible para que conductores y pasajeros puedan tomar mejores decisiones antes de iniciar su viaje”, indicó.

De acuerdo con la entidad, durante el 2025 se registraron 389 alertas por fenómenos naturales, 182 por accidentes de tránsito, 134 por factores humanos y 91 por eventos relacionados con la infraestructura vial. En lo que va del 2026, las cifras alcanzan 174, 58, 34 y 30 alertas, respectivamente.

En el caso de eventos climatológicos —como lluvias, huaicos o nevadas—, las regiones con mayor número de incidencias entre enero y abril de este año fueron Lima (28), Junín (23) y Huánuco (21), seguidas por Piura (17) y Cajamarca (11), Apurímac (10), Huancavelica (9), Ica (9), Cusco (8), Amazonas (7), Áncash (7), Arequipa (6), Ayacucho (5), Pasco (4), La Libertad (3), Lambayeque (2), Moquegua (2), San Martín (1), Madre de Dios (1).

El Mapa Interactivo de Alertas utiliza un sistema similar a un semáforo que facilita la lectura del estado de las vías, clasificando la información en tres niveles: tránsito normal, tránsito restringido y tránsito interrumpido, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente las condiciones de la ruta.

Asimismo, la plataforma integra información oficial proveniente de diversas entidades, como la Policía Nacional del Perú, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Provías Nacional, concesionarias viales y personal de fiscalización de la Sutran desplegado en todo el país.

Álvarez Zapata destacó que esta herramienta se encuentra disponible de manera gratuita y opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención y la seguridad vial.