Intervenciones del BCRP moderaron baja del dólar en meses previos. (Foto: USI)
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Omar Manrique
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Los inversionistas se apresuran a vender activos más sensibles a la inflación, pues la aversión al riesgo se acentúa en los mercados con el petróleo disparado en US$ 107.

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