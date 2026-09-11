Tras romper el miércoles la barrera de US$ 100, el crudo escaló ayer 6.8% a su mayor nivel desde mayo, lo que profundizó las tribulaciones de los gestores de inversión que avizoran un desborde de la inflación en países desarrollados y emergentes.

Su principal preocupación es que, con los índices de precios insuflados por el alza del petróleo y derivados, los principales bancos centrales tengan que actuar pronto para contener la inflación, con una postura monetaria más restrictiva que los llevaría a subir sus tasas de interés para moderar la demanda.

De hecho, el Banco Central Europeo elevó su tasa ayer de 2.25% a 2.5% para aminorar la presión inflacionaria originada principalmente por la guerra entre EE.UU. e Irán que reduce ostensiblemente el suministro del crudo a nivel global y apuntala su cotización.

En la lista de espera aparece la Fed (Reserva Federal de EE.UU.), que la próxima semana deberá decidir si sube su tasa de interés o la mantiene en 3.75%, aunque el mercado ya descuenta una probabilidad de 70% de que haya este ajuste.

Pero la inflación acuciante y los previstos incrementos de las tasas de interés de los bancos centrales tienen en ascuas a los inversionistas pues elevaciones de estos indicadores trastocan las principales referencias de cotización de los distintos activos invertibles.

Hay presiones inflacionarias en todos los países.

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Metales clave del Perú sufren

Esto se verificó ayer en la caída de más de 5% de metales fundamentales para el crecimiento del Perú, como el cobre y plata, mientras que el oro cedió 2%. Tasas de interés más altas enfrían la actividad económica global y por tanto, la demanda por materias primas.

“El petróleo por encima de $100 el barril, más una lectura del IPP (índice de precios al productor) de EE.UU. mayor a la esperada ha aumentado la probabilidad de un aumento de la tasa de la Fed este mes”, afirmó el head de macroeconomía de Kallpa SAB, Marco Contreras, al mencionar la razón principal del retroceso de los metales.

Evolución del precio del cobre

En tal escenario, ahora todas las miradas de bancos, fondos, casas de bolsa e inversionistas se centran en la semana venidera, cuando la Fed tomará su decisión.

“La probabilidad de aumento de la tasa de la Fed en setiembre, según Bloomberg, ha subido de 60% ayer a 70% hoy”, dijo el economista de Kallpa. Como anticipo a esa definición, la tasa del Tesoro de EE.UU. a largo plazo saltó ayer a 4.96%, su máxima cota en 19 años.

Ante la inminencia de tal ajuste por parte de la Fed y de otros bancos centrales, no solo los metales sufrieron. Las bolsas y monedas también acusaron recibo de la reciente evolución del petróleo y su correlato en las tasas de interés.

La bolsa de Nueva York consolidó su racha negativa al descender ayer 0.6%. La Bolsa de Valores de Lima (BVL), eminentemente minera, bajó 2.2%.

Bolsa de Valores de Lima se afecta por caída de metales.

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¿Por qué el dólar gana fuerza?

Además, el dólar contra monedas principales ascendió 0.36%, y en el Perú, en 0.5%, al pasar de S/ 3.357 a S/ 3.374.

Tras tocar un máximo de S/ 3.524 en el 2026 a fin de abril, por la guerra y la incertidumbre electoral local, una vez disipada este última preocupación la divisa estadounidense tendió a bajar en los siguientes meses conforme el conflicto en Irán entraba en un punto muerto, sin avances en las negociaciones con EE.UU.

No obstante, la escalada bélica en setiembre imprimió fuerza al dólar que tocó ayer su mayor nivel en un mes.

Empero, el gerente de estudios económicos del BCP, Carlos Prieto, consideró que existe espacio para que el sol se aprecie en los próximos meses, porque las cuentas de la balanza comercial y en cuenta corriente del país son holgadamente superavitarias.

Incluso sostuvo que de no ser por las intervenciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el mercado cambiario para morigerar el descenso del dólar, su cotización habría bajado aún más.

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¿Por qué el miércoles se sabrá si el dólar cerrará el año al alza o a la baja?

Carlos Prieto, del BCP, indicó que el escenario base (más probable) del banco para el dólar a fin de año apunta a una cotización de S/ 3.25, por los fundamentos económicos del país antes mencionados.

Sin embargo, afirmó que el comportamiento de la divisa estará supeditado a la decisión que tome la Fed sobre su tasa de interés antes de fin de año. La reunión clave de ese banco central, en la que se prevé un ajuste en su tasa, será el próximo miércoles 16, el día D para los mercados financieros en todo el mundo.

El ejecutivo detalló que si la Fed mantiene su tasa, el dólar cerrará el año en S/ 3.25, por debajo de su actual precio. Pero, si el organismo monetario eleva su tasa a 4%, el dólar culminará el 2026 en niveles de S/ 3.30 a S/ 3.35, acotó.