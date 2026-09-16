El rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años subió el martes a su nivel más alto desde 2007, ante las expectativas de que la Fed eleve la tasa de interés en respuesta a las preocupaciones por la inflación. El rendimiento a dos años, en tanto, alcanzó su nivel más alto desde 2024.

Proyecciones para la trayectoria de la política de la Fed | Los swaps descuentan casi por completo un incremento de 25 puntos básicos en septiembre y dos aumentos en el año.

El posicionamiento del mercado indica que los inversores anticipan una mayor debilidad de los bonos y tienen poco interés en comprar durante las caídas. Los operadores del mercado al contado aumentaron sus apuestas cortas la semana pasada al ritmo más rápido desde comienzos de 2025, según la encuesta de JPMorgan entre clientes de Treasuries.

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Los inversores también aumentaron las posiciones cortas en futuros de Treasuries tanto antes como después del informe de inflación de la semana pasada, que superó las expectativas, según datos de interés abierto de CME Group Inc.

Sesgo (skew) de opciones *call* y *put* sobre bonos del Tesoro | Sesgo representado por el diferencial entre la opción *call* y la *put* a un mes con delta de 25.

En los futuros de fondos federales, una sola operación bajista en bloque puede ganar —o perder— US$ 1.9 millones por cada movimiento de un punto básico en el contrato subyacente. Los swaps descuentan unos 50 puntos básicos de ajuste monetario de la Fed para lo que resta del año, incluida la reunión de septiembre.

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“Durante la última semana, hemos visto un rápido aumento de las posiciones cortas a medida que el mercado persigue el movimiento al alza de los rendimientos”, dijo el estratega de Citi David Bieber , quien agregó que el posicionamiento corto “es tácticamente extremo”.

Interés abierto de opciones sobre SOFR | Los 10 precios de ejercicio con mayor volumen de posiciones abiertas para los vencimientos de diciembre de 2026, marzo de 2027 y junio de 2027.

El posicionamiento bajista se produce antes de una reunión de la Fed para la cual Wall Street descuenta una probabilidad superior al 90% de que el banco central aplique su primer incremento de tasas desde 2023, un nivel de convicción que ha resultado acertado durante décadas. Un fuerte avance de los precios del petróleo provocado por la guerra, señales de un repunte de la inflación y las preocupaciones presupuestarias han contribuido a consolidar esa certeza.

La Fed está bajo una “enorme presión” para aplicar un incremento de 25 puntos básicos, dijo Jason Thomas, responsable de investigación global y estrategia de inversión de Carlyle, en una entrevista con Bloomberg TV.

Precios de ejercicio de opciones sobre SOFR más activos | Los 5 principales frente a los 5 últimos según la variación neta semanal en los precios de ejercicio de opciones sobre SOFR

“La gente se ha visto afectada por este aumento acumulado de los precios”, dijo. “Los niveles de vida han disminuido y creo que la Fed tiene que tomarse en serio el cumplimiento de su mandato de estabilidad de precios”.

No elevar las tasas —o incluso hacerlo sin ofrecer claridad sobre incrementos adicionales— podría llevar a los operadores a exigir rendimientos aún mayores en los bonos de largo plazo como protección contra la inflación, al tiempo que presionaría a la baja los rendimientos de más corto plazo, que siguen de cerca la política de la Fed.

Encuesta de JPMorgan sobre el posicionamiento de todos los clientes en bonos del Tesoro | Las posiciones cortas de los inversores aumentan 10 puntos porcentuales en la semana.

Algunos participantes del mercado se han posicionado para este último escenario: las operaciones del martes con opciones de tasas de interés de corto plazo incluyeron un fuerte aumento de la demanda por opciones de compra baratas de octubre y noviembre sobre futuros vinculados a la tasa de financiamiento garantizado a un día, otro instrumento muy influido por las perspectivas de política monetaria.

Sin embargo, por ahora esa sigue siendo una visión periférica, ya que el mercado más amplio de opciones SOFR busca protegerse ante la posibilidad de que se incorpore una prima adicional por incrementos de tasas en los contratos de futuros de los próximos meses.

Proyecciones de la Reserva Federal sobre la trayectoria de su política monetaria | Los swaps descuentan casi totalmente una subida de 25 puntos básicos para septiembre y dos alzas en el año.

Los rendimientos de los Treasuries a 10 años bajaban un punto básico, a 4.99%, durante las operaciones del miércoles en Asia.

“El posicionamiento sigue inclinado hacia una visión bajista antes de la Fed. Las posiciones cortas han aumentado a lo largo de la curva, los gestores de activos han reducido en gran medida sus posiciones largas o añadido posiciones cortas, y todavía hay pocas señales de compras durante las caídas en duración”, escribieron las estrategas de Bank of America Meghan Swiber y Eleanor Xiao.