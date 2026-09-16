Vehículos pasan frente al edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Los operadores de bonos han acumulado posiciones bajistas antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, apostando a que continuará la venta de Treasuries que ha llevado los rendimientos a sus niveles más altos en casi dos décadas.

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