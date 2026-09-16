El Indecopi prepara nuevas reglas para que las empresas y otros agentes económicos investigados por presuntas infracciones a la libre competencia puedan cerrar anticipadamente una investigación, siempre que asuman compromisos destinados a corregir los efectos de la conducta cuestionada.

La entidad publicó un proyecto de lineamientos sobre los denominados compromisos de cese, mecanismo ya contemplado en la Ley de Libre Competencia, pero sobre el cual ahora busca establecer criterios más claros para su aplicación. El objetivo es evitar procedimientos administrativos prolongados cuando se cumplan determinadas condiciones y conseguir una corrección más inmediata del mercado.

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¿Qué tendría que hacer una empresa?

El compromiso de cese puede ser solicitado por una empresa u otro agente económico que se encuentre bajo investigación por una presunta infracción a las normas de libre competencia. Sin embargo, acceder a esta vía supone asumir determinadas obligaciones.

Según Indecopi, el investigado deberá comprometerse a implementar medidas orientadas a restablecer la competencia y revertir los efectos de la conducta investigada, además de contribuir con las labores de investigación y promoción de la libre competencia.

De esta manera, el mecanismo permite que una investigación pueda concluir anticipadamente bajo compromisos destinados a corregir el problema identificado, en lugar de continuar necesariamente con un procedimiento administrativo prolongado.

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Indecopi precisará qué compromisos puede ofrecer el investigado

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer criterios para evaluar las propuestas presentadas por las empresas. Los lineamientos también precisarán qué tipo de medidas pueden plantearse dependiendo de la conducta que se encuentre bajo investigación.

La propuesta también desarrolla la relación de los compromisos de cese con otros mecanismos de colaboración existentes en materia de libre competencia, entre ellos el Programa de Clemencia, así como aspectos vinculados con la presentación y tramitación de las solicitudes.

Para elaborar la propuesta, Indecopi señala que tomó en consideración prácticas internacionales y la experiencia de autoridades de competencia como la Comisión Europea, la Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido y el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de Brasil.

Reglas todavía pueden cambiar

Los nuevos criterios todavía no están vigentes de manera definitiva. El documento publicado por Indecopi es un proyecto que será sometido a comentarios antes de aprobarse su versión final.

La entidad estableció un plazo de 60 días calendario para recibir observaciones de empresas, gremios y ciudadanos. Los aportes podrán presentarse hasta el 11 de diciembre de 2026, tanto mediante la Mesa de Partes física o virtual como ante la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia.

Con los comentarios recibidos, Indecopi podrá introducir modificaciones antes de aprobar los lineamientos definitivos que regirán la aplicación de los compromisos de cese.