El Indecopi incrementó el uso de medidas de defensa comercial frente a importaciones que ingresan al país bajo prácticas de dumping o subsidios.

Entre 2025 y agosto de 2026, la entidad impuso o renovó nueve derechos antidumping y compensatorios, más del doble de las medidas adoptadas durante todo el periodo 2023-2024.

Las medidas alcanzaron productos de los sectores industrial, textil, confecciones y biocombustibles.

Los derechos antidumping buscan contrarrestar importaciones que ingresan a precios inferiores a su valor normal en el mercado de origen, mientras que los compensatorios responden a determinados subsidios recibidos por productos extranjeros.

Importaciones: crecen medidas antidumping. (Foto: GEC)

Más empresas participan en las investigaciones

Entre enero y agosto de 2026, 39 partes interesadas participaron en las investigaciones resueltas por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB), incluidas 13 empresas extranjeras que entregaron información económica y financiera.

La mayor participación también elevó el tratamiento de información confidencial: la CDB emitió 162 resoluciones de confidencialidad en los casos resueltos entre enero y agosto de 2026, frente a 63 correspondientes a los casos resueltos en 2025.

¿Cuánto demora una investigación?

El plazo promedio para resolver investigaciones y exámenes sobre dumping y subsidios fue de 10 meses en 2025 y 14 meses entre enero y agosto de 2026.

Ambos periodos se mantienen por debajo del plazo máximo de 18 meses previsto en la normativa aplicable. El aumento de medidas supone un escenario relevante tanto para los productores nacionales que buscan protección frente a prácticas desleales como para las empresas que importan productos alcanzados por estos procedimientos.