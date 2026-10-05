Temblor se registró este lunes 5 de octubre alrededor de las 3:25 pm. El epicentro fue el Callao, según IGP. Composición: Gestión
Temblor se registró este lunes 5 de octubre alrededor de las 3:25 pm. El epicentro fue el Callao, según IGP. Composición: Gestión
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Redacción Gestión
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Este lunes 5 de octubre se registró un temblor de 3.7 que sorprendió a Lima y Callao, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El IGP precisó que la profundidad del temblor fue de 59 km, con epicentro en la provincia constitucional del Callao, específicamente 17 kilómetros al oeste del primer puerto.

El temblor de este lunes 5 de octubre sorprendió a limeños y chalacos a las 3:24 pm. Al respecto, desde el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recordaron que frente a un sismo no se debe correr, empujar ni regresar al lugar de donde uno evacuó.

También es vital alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan rodar o caer en las vías de evacuación.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) instó a la población de Lima y Callao a conservar la calma en todo momento y tener a la mano la mochila para emergencias.

Temblor sorprendió a Lima y Callao este lunes 5 de octubre. Foto: COEN
Temblor sorprendió a Lima y Callao este lunes 5 de octubre. Foto: COEN

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