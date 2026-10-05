Los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 pueden recibir una compensación económica de S/ 165. Para acceder a este beneficio, deben registrar sus datos en la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta el miércoles 7 de octubre.

El trámite permite elegir cómo recibir el dinero, ya sea mediante una cuenta bancaria, una billetera digital o el cobro presencial en una agencia del Banco de la Nación.

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¿Cómo registrar los datos para cobrar los S/ 165?

Los miembros de mesa que deseen seleccionar una modalidad de pago deben seguir estos pasos:

Ingrese a la plataforma de la ONPE: acceda a compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe y seleccione el idioma español o quechua. Complete el registro: una vez identificado como miembro de mesa, siga las indicaciones del sistema e ingrese los datos solicitados. Seleccione la modalidad de pago: elija entre las opciones habilitadas por la ONPE:

Depósito en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank.

Abono mediante la billetera digital Yape.

Cobro presencial en una ventanilla del Banco de la Nación.

Los miembros de mesa que participaron en las ERM 2026 pueden acceder a una compensación económica de S/ 165, previa inscripción en la plataforma habilitada por la ONPE. Foto: GEC.

El registro debe completarse hasta las 11:59 p.m. del miércoles 7 de octubre . Quienes no realicen el trámite digital también podrán cobrar la compensación, pero deberán hacerlo presencialmente en una agencia del Banco de la Nación.

¿Quiénes tienen derecho a la compensación?

El pago de S/ 165 corresponde a los ciudadanos que desempeñaron las funciones de presidente, secretario o tercer miembro de mesa durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. El monto equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

También recibirán la compensación quienes fueron sorteados como miembros de mesa, pero no registren sus datos en la plataforma digital. En estos casos, el cobro deberá realizarse en el Banco de la Nación, sin posibilidad de elegir otra modalidad de pago.

El mismo procedimiento se aplica a los ciudadanos que asumieron el cargo sin haber sido sorteados, pero que finalmente ejercieron la función.

¿Qué otros beneficios reciben los miembros de mesa?

Además de la compensación económica, los miembros de mesa que participaron en las actividades de capacitación tienen derecho a un día de descanso remunerado no compensable. Este beneficio alcanza tanto a los trabajadores del sector público como del privado.

¿Cuál es la multa por no presentarse como miembro de mesa?

El cargo de miembro de mesa, tanto titular como suplente, es irrenunciable, salvo las excepciones previstas por ley. Por ello, los ciudadanos sorteados que no se presentaron para instalar la mesa de sufragio están sujetos a una multa de S/ 275, equivalente al 5% de una UIT.