La Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE) informó cuáles son las modalidades para que los peruanos que fueron electos miembros de mesa en estas Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 puedan acceder a la compensación económica por cumplir esta labor.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que el pago asciende a S/ 165 y aplica, tanto para las personas que salieron sorteadas por la propia ONPE, como aquellos que fueron a votar y les tocó asumir como miembros de mesa.

En el caso de los peruanos sorteados existe un límite temporal para registrarse y elegir la modalidad de pago. Este plazo vence el 7 de octubre, a las 11:59 p.m.

Para el registro, la ONPE precisó que se debe ingresar a la página web compensacioneconómicamm.onpe.gob.pe. Allí se validará la identidad de la persona con los datos del DNI y se escogerá la forma de cobro: presencial o a través de una transferencia bancaria.

Respecto a los peruanos que tuvieron que asumir el cargo de miembro de mesa en la fila de electores, la ONPE remarcó que el pago de la compensación es presencial. No se necesita registro previo.

¿Cuánto es la multa por no votar y no ser miembro de mesa?

Vale recordar que, según precisó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), existe una tabla de multas electorales en caso no se acusa a votar, pero también por no ser miembro de mesa.

Las multas por no votar son de S/ 110 para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), S/ 55 para distritos pobres (1% UIT) y S/ 27.50 para distritos de extrema pobreza (0.5 UIT).

Respecto de los miembros de mesa, titulares y suplentes, que no cumplan con su deber cívico, la multa única es de S/ 275 (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.