El ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue designado presidente de mesa, pero no se presentó. La mesa del colegio Markham College, en Miraflores, no pudo ser instalada temprano debido a la ausencia de sus miembros.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones(JNE), la multa por no cumplir con el deber de ser miembro de mesa es de S/ 275 (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

En el caso de que un integrante de mesa, titular o suplente, no acuda a cumplir con su deber y tampoco emita su voto, recibirá ambas multas electorales.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE. (Foto: GEC)

Su paso por la ONPE

Piero Corvetto llegó a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en agosto de 2020, luego de imponerse en el concurso convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Durante su gestión al frente de la ONPE, Corvetto tuvo bajo su responsabilidad procesos electorales de alta relevancia política. Uno de los principales desafíos fue la organización de las elecciones generales de 2021, realizadas bajo restricciones sanitarias. En 2024, buscó continuar al frente del organismo electoral y, tras un proceso de evaluación y una reconsideración, la JNJ terminó ratificándolo para un segundo periodo de cuatro años.

Sin embargo, su segundo periodo no llegó a completarse. En abril de 2026, después de la primera vuelta de las elecciones generales, Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE. La decisión se produjo luego de problemas técnico-operativos registrados durante el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana.

La JNJ aceptó su renuncia por unanimidad el 21 de abril y declaró vacante el cargo. Al mismo tiempo, el organismo informó que continuaría la investigación preliminar relacionada con los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril.