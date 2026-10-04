Piero Corvetto. (Foto: GEC)
Piero Corvetto. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue designado presidente de mesa, pero no se presentó. La mesa del colegio Markham College, en Miraflores, no pudo ser instalada temprano debido a la ausencia de sus miembros.

En el caso de que un integrante de mesa, titular o suplente, no acuda a cumplir con su deber y tampoco emita su voto, recibirá ambas multas electorales.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE. (Foto: GEC)
Piero Corvetto, jefe de la ONPE. (Foto: GEC)

Su paso por la ONPE

Piero Corvetto llegó a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en agosto de 2020, luego de imponerse en el concurso convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Sin embargo, su segundo periodo no llegó a completarse. En abril de 2026, después de la primera vuelta de las elecciones generales, Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE. La decisión se produjo luego de problemas técnico-operativos registrados durante el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana.

TE PUEDE INTERESAR

ERM 2026: material electoral llegó a todos los locales de Lima y Callao, según ONPE
Onpe multa a Renovación Popular con S/198 mil por mal uso de financiamiento público
ONPE anuncia que reubicó 17 locales de votación: revisa si cambió el lugar donde votas
Elecciones 2026: ONPE revela amenazas contra su personal y prepara operativo de seguridad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.