Francis Allison, candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, anunció que se reunirá este lunes con Rafael López Aliaga, luego de que el boca de urna de Datum lo ubicara en el primer lugar de las preferencias. Allison, quien quedó en segundo lugar, afirmó que reconocerá los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y felicitará a su contendor.

“Hemos quedado mañana. Este es un país que ha perdido las formas democráticas y debemos cambiarlo. Cuando crecí y maduré como político en el Perú, veía siempre que quien no obtenía el primer lugar reconocía los resultados y buscaba al primer puesto. Ahora me toca a mí hacerlo”, señaló.

El candidato de Avanza País agradeció a los electores que respaldaron su candidatura y destacó que, según el boca de urna, alrededor de la cuarta parte de los limeños habría votado por su propuesta.

“Hubiera querido tener la oportunidad de chambear por los limeños y limeñas en seguridad ciudadana y otras cosas más. Pero evidentemente soy un demócrata 100% y voy a reconocer los resultados”, manifestó.

El candidato de Avanza País remarcó que no cuestionará el resultado con denuncias de fraude y que su prioridad será respetar la decisión de los electores. “No diré que hubo fraude o algo raro, no. Primero está el Perú y la democracia. Mi primer deber es reconocer resultados. Mis felicitaciones para RLA”, afirmó.

Allison agregó que coordinará con López Aliaga los detalles del encuentro y reiteró que no busca incorporarse a la Municipalidad de Lima mediante un puesto remunerado. “Vamos a estar juntos mañana en algún momento que vamos a acordar. Rechazo desde ya un trabajo remunerado en la MML”, sostuvo.

Allison sobre López Aliaga

Consultado sobre Rafael López Aliaga y sus declaraciones respecto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Allison sostuvo que el organismo electoral debe entregar las credenciales a quien resulte ganador de los comicios .

“Yo sí creo que el jurado tiene que dar el credencial a quien gane la elección”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que se permita la participación de un candidato durante el proceso electoral para posteriormente desconocer su candidatura. Según dijo, ello afectaría la confianza de los ciudadanos en el proceso.

Francis Allison afirmó que reconocerá los resultados oficiales de las ERM 2026 y que felicitará a Rafael López Aliaga si se confirma su triunfo. Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

“Sería un grave error haber dejado participar a esos ciudadanos en esas condiciones para luego decirle ‘no vale tu candidatura’. Eso sería muy malo para la democracia y la democracia está sobre cualquier interés particular político”, señaló.

Allison agregó que, desde su perspectiva, el propio JNE había permitido que López Aliaga participe en la elección, por lo que consideró que la situación debía resolverse respetando esa decisión.

“Siempre he creído que sí se las van a dar, primero creo que sí se las deben dar”, sostuvo sobre las credenciales de López Aliaga.

“Tengo que buscarlo y felicitarlo”

El candidato de Avanza País también se refirió a la posibilidad de reencontrarse con López Aliaga, luego de la campaña electoral.

“Si los resultados se confirman, tengo yo que buscarlo y felicitarlo, darle la mano, como tiene que ser”, afirmó.

Allison recordó que, según su experiencia, los candidatos que no obtenían el primer lugar acudían a felicitar al ganador. “Es algo que se ha perdido en el Perú”, comentó.

Incluso, manifestó su disposición a colaborar con una eventual gestión de López Aliaga si este considera pertinente solicitar su apoyo.

“No solamente lo felicitaré personalmente si eso se confirma, que parece que va a ser así, sino que me pongo a su disposición para apoyarlo en su gestión si lo cree pertinente”, señaló.

No obstante, descartó que ello implique incorporarse a la Municipalidad de Lima con un cargo remunerado. “No a trabajar cobrando un sueldo, de ninguna manera”, precisó.

Seguridad y diálogo

Allison también planteó que las autoridades deben mantener una posición conjunta frente a la delincuencia y el crimen organizado, especialmente tras los recientes ataques contra conductores de transporte público.

“Tenemos que estar unidos. Entendamos que tenemos un enemigo común, los peruanos y los limeños solamente. La delincuencia común y el crimen organizado”, afirmó.

Respecto de una eventual gestión de López Aliaga, recomendó priorizar el diálogo antes que la confrontación.

“Yo creo que tenemos que ser dialogantes todos. Y que dialogando conseguimos que las puertas se abran siempre más rápido que cuando confrontamos”, indicó.

El candidato añadió que la confrontación debe ser utilizada como último recurso y, de ser necesaria, en defensa de los derechos de los ciudadanos.

Sobre una eventual reelección

Allison también se pronunció a favor de restablecer una posibilidad de reelección inmediata para los alcaldes, aunque descartó que esta sea indefinida.

“Yo creo que en el Perú debería haber al menos una reelección. Una reelección. Una, no indefinida”, manifestó.

El candidato recordó que fue alcalde de Magdalena en anteriores periodos y sostuvo que, mientras estuvo vigente la posibilidad de reelección, correspondía a los ciudadanos decidir si una autoridad continuaba o no en el cargo.

Sin embargo, remarcó que respeta las actuales reglas electorales y que no puede volver a postular inmediatamente al cargo.

Allison señaló, además, que ahora esperará los resultados oficiales y que, desde el 1 de enero, su esposa Carla Robbiano asumirá como alcaldesa de Magdalena, tras haber sido elegida en los comicios distritales.

Sobre las críticas de Carlos Bruce

Allison también fue consultado por las declaraciones de Carlos Bruce, quien calificó la elección como “anómala” y cuestionó el desempeño del JNE.

“Bueno, no estoy de acuerdo con Carlos Bruce. Lo primero que debió hacer es lo mismo que yo, expresarse abiertamente, no con un comunicado. Darle la mano a quien al parecer ha ganado. Es así la democracia”, respondió.

El candidato de Avanza País dijo que no considera que la democracia se haya visto afectada por la participación de determinados candidatos. “No creo que haya afectado la democracia que se haya dejado postular a uno u otro competidor”, manifestó.

Según Allison, el debate sobre una eventual exclusión de un candidato debía haberse producido antes de la elección y no después de que los ciudadanos acudieran a las urnas. “El debate es si se le debió sacar en su momento, pero no ahora”, sostuvo.