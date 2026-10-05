Carlos Bruce cuestionó el desempeño del JNE y sostuvo que el organismo “ha omitido toda responsabilidad” de garantizar unas elecciones limpias. Foto: GEC.
Carlos Bruce cuestionó el desempeño del JNE y sostuvo que el organismo “ha omitido toda responsabilidad” de garantizar unas elecciones limpias. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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El candidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, reconoció los resultados de la jornada electoral y afirmó que los acepta como demócrata, pese a que no eran los que esperaba.

A través de un comunicado, agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura y destacó el comportamiento cívico de los limeños durante las elecciones.

en haber dado lo mejor de mí y de mi partido en esta campaña”, señaló Bruce, candidato de Somos Perú.

Añadió que su compromiso con la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades y la democracia continuará más allá de los resultados electorales.

No obstante, Bruce indicó que esperará el resultado final del conteo antes de realizar una evaluación definitiva.

Asimismo, cuestionó el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sostuvo que el organismo “ha omitido toda responsabilidad” de garantizar unas elecciones limpias. Según afirmó, el proceso deja en evidencia que aún existen aspectos por fortalecer en materia de garantías jurídicas electorales.

Carlos Bruce: Foto: GEC.
Carlos Bruce: Foto: GEC.

El candidato señaló que, por responsabilidad, guardará silencio mientras concluye el conteo oficial y posteriormente evaluará el trabajo realizado y los escenarios a futuro. Finalmente, agradeció a su equipo, familiares y electores por el respaldo recibido y aseguró que continuará trabajando por “la justicia, la democracia y la libertad”.

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