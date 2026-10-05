La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este lunes, a las 10:19 horas, el procesamiento de las 26,351 actas electorales correspondientes a las mesas de sufragio que funcionaron en Lima Metropolitana durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Del total de actas procesadas, 24,428, equivalentes al 92.702%, fueron contabilizadas, por lo que los votos consignados en estos documentos ya fueron incorporados al cómputo de los resultados electorales.

De acuerdo con el conteo oficial de votos, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar en Lima Metropolitana con 27.703%, equivalente a 1’444,074 votos. En segundo lugar se ubica Avanza País, con 26.841% y 1’399,145 votos.

Los resultados de las principales agrupaciones son los siguientes:

Renovación Popular: 27.703% — 1’444,074 votos.

Avanza País: 26.841% — 1’399,145 votos.

Somos Perú: 15.086% — 786,000 votos.

Podemos Perú: 8.008% — 417,461 votos.

Alianza para el Progreso: 4.325% — 225,468 votos.

Ahora Nación: 3.573% — 186,247 votos.

Fuerza Popular: 2.619% — 136,538 votos.

En tanto, 1,923 actas (7.298%) se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) debido a que presentan alguna observación o contienen solicitudes de impugnación o nulidad formuladas durante el escrutinio. Estas actas deberán ser evaluadas y resueltas por el órgano electoral correspondiente.

Según el reporte de la ONPE, no se registran actas pendientes de procesamiento. De esta manera, aunque el conteo oficial mantiene a Renovación Popular por delante de Avanza País, todavía queda un grupo de actas que deberá seguir el procedimiento correspondiente ante los JEE.

La ONPE registra 24,428 actas contabilizadas para la elección de la Alcaldía de Lima, de un total de 26,351 actas. Foto: GEC.

La ONPE también informó que concluyó el procesamiento de la totalidad de actas electorales de Callao, Tumbes, Lambayeque, Moquegua e Ica.

Luego de la jornada electoral del domingo 4 de octubre, el organismo electoral habilitó su página web de resultados para que los ciudadanos puedan consultar el avance en el procesamiento de las actas elaboradas por los miembros de mesa.

Cualquier persona podrá ingresar a la plataforma de resultados de la ONPE y conocer la cantidad de votos emitidos en las 89,935 mesas de sufragio que funcionaron en todo el país. Asimismo, es posible visualizar cada una de las actas digitalizadas colocando el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de un ciudadano o el número de la mesa de sufragio donde fue generada.