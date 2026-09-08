BTS se presentará en Perú como parte de su “BTS World Tour Arirang”. El Indecopi recomendó revisar las condiciones antes de transferir las entradas. (Foto: BIGHIT MUSIC / AFP)
BTS se presentará en Perú como parte de su “BTS World Tour Arirang”. El Indecopi recomendó revisar las condiciones antes de transferir las entradas. (Foto: BIGHIT MUSIC / AFP)
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Redacción Gestión
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Ante el inicio del proceso de transferencia de entradas para los , el Indecopi recomendó a los consumidores revisar previamente las condiciones establecidas y realizar las operaciones únicamente a través de los canales oficiales.

informó que la transferencia de las entradas se efectuará mediante la aplicación Quentro, que está habilitada desde las 8:00 p. m. del 7, 9 y 10 de setiembre, de acuerdo con la fecha correspondiente a cada concierto. La tiquetera también precisó que cada entrada podrá ser transferida una sola vez.

La recomendación del Indecopi se produce en el marco de la indagación que inició, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3, sobre la preventa y venta de entradas para el .

BTS se presentará en Perú como parte de su “BTS World Tour Arirang”. El Indecopi recomendó revisar las condiciones antes de transferir las entradas. Foto: Indecopi.
BTS se presentará en Perú como parte de su “BTS World Tour Arirang”. El Indecopi recomendó revisar las condiciones antes de transferir las entradas. Foto: Indecopi.

El organismo señaló que, luego de su intervención, Ticketmaster incorporó en su página web información relevante para los consumidores. Entre los datos comunicados figuran el aforo total, la cantidad de entradas disponibles para el público durante la preventa y venta, los horarios de ingreso y las condiciones de acceso a los beneficios del paquete “Soundcheck Package VIP”.

Asimismo, el indicó que Ticketmaster ha informado sobre las características del proceso de transferencia de entradas y ha recomendado a los consumidores consultar únicamente los canales oficiales.

Finalmente, el organismo reafirmó que continuará vigilando que los proveedores involucrados en la realización del evento cumplan con sus obligaciones en materia de protección al consumidor.

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