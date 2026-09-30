La vulnerabilidad alcanza al 32,8% de los peruanos que no son pobres, según el informe de FMBBVA. Foto: Andina/referencial.
La vulnerabilidad alcanza al 32,8% de los peruanos que no son pobres, según el informe de FMBBVA. Foto: Andina/referencial.
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Giancarlos Torres
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El 32.8% de los peruanos que no se encuentra en situación de pobreza está en riesgo de caer en ella ante un shock adverso. Esta es una de las principales conclusiones de La Pobreza del Futuro, un diagnóstico que recorre la evolución de la pobreza desde una perspectiva global hasta la realidad peruana y analiza los factores que podrían determinar su comportamiento en las próximas décadas.

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