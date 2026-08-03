Reducir la pobreza será una tarea más difícil y costosa si el Estado no logra recuperar la confianza de la ciudadanía. Así lo afirmó la exministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Carolina Trivelli, quien señaló que este será uno de los factores determinantes para que el nuevo gobierno pueda traducir sus anuncios en resultados concretos para la población.

La especialista explicó que combatir la pobreza no depende únicamente del crecimiento económico o de una mayor inversión pública, sino también de la capacidad del Estado para convocar a otros actores y construir alianzas que permitan acelerar los procesos de desarrollo en los territorios.

“Intentar reducir la pobreza sin recuperar la confianza entre el ciudadano y el Estado es mucho más difícil y más costoso, porque no logras sumar esfuerzos.”

LEA TAMBIÉN: La pobreza no se combate igual en todo el país

En ese sentido, sostuvo que la confianza permite articular a las comunidades, las autoridades y el sector privado para enfrentar de manera más efectiva los desafíos del desarrollo.

“Cuando hay confianza, convocas a actores, a los propios afectados por la situación de pobreza, a sus comunidades, a sus autoridades y al sector privado que opera en ese territorio. Así puedes construir soluciones y avanzar más rápido. Sin confianza, el Estado tiene que hacerlo todo solo, y eso es mucho más difícil”.

La extitular del Midis sostiene que la lucha contra la pobreza exige recuperar la confianza entre el Estado y la ciudadanía para movilizar esfuerzos y lograr resultados sostenibles. (Foto: Hugo Curotto / GEC)

La confianza también se construye con resultados

Trivelli consideró que uno de los principales retos del país es recuperar la credibilidad de las instituciones públicas a partir del cumplimiento de compromisos y de resultados visibles para la ciudadanía.

“Creo que ofrecer mucho y actuar modestamente sostiene la desconfianza que tenemos los ciudadanos frente al Estado.”

En esa línea, señaló que la confianza no se recupera únicamente mediante nuevas políticas públicas, sino con una gestión consistente que cumpla lo prometido y promueva espacios permanentes de diálogo.

“El diálogo que se genera en el marco de un conflicto social no es un diálogo, es una negociación.”

Por ello, enfatizó la necesidad de fortalecer mecanismos de articulación antes, durante y después de los conflictos, con el fin de construir relaciones de confianza que hagan posible un desarrollo territorial sostenible.

Estos desafíos formarán parte de la agenda del primer Encuentro de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), organizado por el IIMP, que se realizará del 18 al 20 de agosto en el Centro de Convenciones de Lima.