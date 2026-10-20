Mientras Orygen (antes Enel Generación), empresa del Grupo Romero, avanza con una cartera cercana a los 3 gigavatios (GW) en proyectos de generación renovable en Perú —que comprende iniciativas solares, eólicas, hidroeléctricas e híbridas, así como sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS)—, la compañía prevé introducir mejoras en su Complejo de Energías Renovables Wayra (CER Wayra). ¿Qué modificaciones tiene previstas?

Orygen presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que contempla mejoras tecnológicas en el complejo.

Según la información presentada, los cambios responden a oportunidades de optimización identificadas durante el desarrollo de la ingeniería y a necesidades detectadas en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto.

El proyecto contempla incorporar el sistema de almacenamiento de energía BESS Flamenco, de 40 MW, para brindar mayor flexibilidad operativa y servicios complementarios al complejo. Foto: GEC

Los cambios que tiene previsto efectuar

Entre las modificaciones previstas en el Complejo de Energías Renovables Wayra (Ica), figura la habilitación de infraestructura de apoyo para el componente Wayra Solar. Orygen proyecta construir una caseta de vigilancia y habilitar un estacionamiento con capacidad para aproximadamente cinco vehículos menores, con el objetivo de facilitar el control del personal y las rondas de seguridad.

En este mismo componente, la empresa plantea retirar las obras hidráulicas que estaban proyectadas, como parte de una optimización de ingeniería. De acuerdo con el ITS, los estudios hidrológicos identificaron condiciones de muy baja peligrosidad en la zona, precipitaciones extremadamente bajas y profundidades de inundación inferiores a los criterios de diseño, incluso para periodos de retorno de 200 años. Con base en estos resultados, se determinó que las obras de drenaje superficial, cunetas y vados no serían técnicamente necesarias para garantizar la estabilidad operativa.

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Los cambios también comprenden el edificio de operación y mantenimiento. En esta área, se instalará un tanque de agua enterrado adicional, conectado al existente, para evitar desabastecimientos durante los periodos de mayor actividad o los mantenimientos mayores. Además, se implementarán dos sistemas de saneamiento para optimizar el manejo de los efluentes domésticos provenientes de los servicios higiénicos y disponer de espacios para futuras renovaciones de las autorizaciones sanitarias.

Otra de las modificaciones relevantes es la incorporación del sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) Flamenco, de 40 megavatios (MW). Este componente contará con infraestructura complementaria, que incluye una red de media tensión de 33 kilovoltios (kV), cerco perimetral, sistema de vigilancia, caminos de acceso, depósitos de material excedente y un área de servicios.

La incorporación del BESS Flamenco, explica el ITS, busca incrementar la flexibilidad operativa del complejo, permitir el almacenamiento temporal de energía y prestar servicios complementarios, como inercia sintética y regulación primaria de frecuencia, contemplados en la normativa del sector eléctrico.

Para viabilizar su integración al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), Orygen también prevé ampliar la subestación eléctrica elevadora Flamenco con la infraestructura necesaria para la conexión, carga y descarga del sistema de baterías.

En cuanto a los plazos de ejecución, el ITS contempla ampliar en tres meses el cronograma de los componentes solares, a fin de concluir las obras y pruebas antes de su puesta en servicio. Asimismo, se actualizará la estimación del requerimiento de agua industrial destinado a las actividades de construcción y limpieza de paneles.

Los cambios incluyen, además, ajustes en el monitoreo ambiental. En concreto, se modificará el trazado del transecto T-7 (ruta establecida para observar y registrar la presencia de guanacos) y se reubicarán dos estaciones de monitoreo: una de ruido y otra de radiaciones no ionizantes (campos electromagnéticos que no tienen energía suficiente para ionizar la materia). Estas modificaciones responden al traslape identificado con un proyecto de terceros ubicado en las inmediaciones.

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El ITS señala que las modificaciones se desarrollarán dentro de las áreas de influencia directa e indirecta aprobadas en instrumentos de gestión ambiental anteriores. Asimismo, concluye que los cambios previstos generarán impactos ambientales no significativos y no implicarán nuevos riesgos ni afectaciones a cuerpos de agua, poblaciones locales o áreas naturales protegidas, de acuerdo con lo indicado en el documento.

La inversión estimada para implementar las modificaciones asciende a US$ 23.99 millones en la etapa de construcción. La propuesta incluye ampliar la subestación eléctrica elevadora Flamenco y adecuar la infraestructura de apoyo. Foto: Orygen

¿Cuál es la inversión prevista y cuánto personal requerirá?

La implementación de las modificaciones en el Complejo de Energías Renovables Wayra demandará una inversión estimada de US$ 23.99 millones para la etapa de construcción y de US$ 2.7 millones anuales para la operación . Estos montos, aclara el ITS, no incluyen el impuesto general a las ventas (IGV).

El presupuesto para la construcción comprende obras provisionales y civiles, equipamiento electromecánico, gastos generales, administración e ingeniería, supervisión, control de impactos e imprevistos, entre otros conceptos.

En cuanto al empleo, el proyecto contempla la contratación de personal calificado y no calificado durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono. La empresa señala que priorizará la mano de obra local, en función de la disponibilidad de trabajadores y de los perfiles requeridos.

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Para la construcción del sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) Flamenco y la ampliación de la subestación eléctrica del mismo nombre, el documento estima un requerimiento promedio de 164 trabajadores: 131 calificados y 33 no calificados. De este total, se prevé la participación de 20 trabajadores locales calificados y 26 no calificados.

Por otro lado, Orygen ampliará en tres meses el cronograma de construcción de los componentes solares, con lo que el plazo total para esta etapa llegará a 19 meses. La extensión permitirá completar las obras civiles, el montaje, las instalaciones eléctricas, las pruebas y la habilitación de seis componentes auxiliares de operación y mantenimiento, destinados al almacenamiento de repuestos, equipos, herramientas y materiales.

Según el ITS, estas actividades ya habían sido consideradas, en cierta medida, en instrumentos de gestión ambiental aprobados anteriormente. Por ello, la ampliación del plazo no supone un cambio en la función, ubicación o área ocupada por dichos componentes.