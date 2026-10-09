Luego de varios años de inactividad después de la pandemia, el Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP) reactivó su agenda para impulsar la relación comercial entre ambos países, que suma más de US$ 32 mil millones de inversiones.

Durante la XXI Reunión del CEChP realizada en Lima, los representantes del sector privado identificaron las dificultades, en general, que existen para lograr un mayor impulso de las inversiones.

“Es de conocimiento los grandes desafíos y complejidades que afectan al mundo en general y a nuestra región en particula r. Los efectos de diversa índole los hemos visto en nuestros países [...] Pese a esto, el compromiso entre empresarios chilenos y peruanos y el interés de hacer negocios se han mantenido ”, dijo Luis Felipe Gazitúa, presidente del capítulo chileno del Consejo Empresarial.

Como parte de su experiencia, el representante del consejo insistió que la falta de predictibilidad y la incertidumbre política afectan las decisiones de inversión.

“Hay que entender las realidades políticas y económicas. Algunos sostienen que estas realidades corren supuestamente por carriles separados, pero soy de aquellos que sugieren que lo político y lo económico están profundamente conectados. La complejidad tributaria, certeza jurídica y predictibilidad regulatoria son algunos de los factores habilitantes para hacer inversiones que las otorga el poder político a través de las leyes”, sostuvo.

En ese sentido, Gazitúa indicó que, si el poder político no tiene un criterio uniforme de estos factores, se generan asimetrías regulatorias que dificultan a los negocios. Con ello, no solo pierden las empresas, sino que también se afecta al desarrollo de los países.

A las dificultades regulatorias se suma la inseguridad ciudadana. Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (Sofofa) apuntó que, además de la predictibilidad regulatoria y jurídica, las empresas necesitan condiciones mínimas de seguridad para desarrollar sus actividades.

“La inseguridad es un factor que vamos a tocar, es algo que consideramos los directorios a la hora de elegir una economía para ir a invertir […] Es innegable que hoy tenemos que combatir de forma conjunta el narcotráfico, el crimen organizado y fenómenos que tienen impactos negativos”, afirmó.

Consejo Empresarial Chile - Perú. Foto: Guadalupe Gamboa

Agenda bilateral busca concretar oportunidades de inversión

Las observaciones sobre los desafíos se advierten mientras el consejo busca profundizar la integración económica entre Chile y Perú.

La agenda planteada por el consejo contempla áreas como minería, energía, integración productiva, consumo masivo y retail, transporte y logística, así como tecnología e innovación.

“Son objetivos para poder tener una agenda realista y para que nuestra agenda agregue valor a la relación económica bilateral. Queremos tener propuestas concretas y sustanciales de trabajo para entregar resultados tangibles”, comentó Gazitúa durante su intervención en el evento.

A su vez, Guillermo Ferreyros, presidente del capítulo peruano del Consejo Empresarial, destacó que la “intención es identificar prioridades y, en la medida de lo posible, acordar líneas concretas de trabajo que podamos impulsar como consejo”.

En ese marco, Navarro, de Sofofa, destacó las oportunidades que ofrece el sector minero de ambos países.

“Chile y Perú cuentan con grandes reservas de minerales críticos que son imprescindibles para la transición energética, para el crecimiento de la economía digital y tecnológica avanzada”, indicó.

El consejo resaltó que este enfoque será presentado esta tarde a la presidenta Keiko Fujimori durante una audiencia programada en Palacio de Gobierno.

Por su parte, el canciller Carlos Espá, resaltó que los gobiernos de Perú y Chile buscan reimpulsar la relación bilateral mediante un encuentro presidencial y el quinto gabinete binacional, que tendrá lugar próximamente en Perú.

Esta reunión, añadió, permitirá renovar la visión compartida e impulsar iniciativas que proyecten la relación con una “etapa más dinámica orientada a generar resultados concretos en beneficio de nuestros pueblos”.