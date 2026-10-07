Placas de ánodo de cobre listas para su despacho en la planta de procesamiento El Teniente de Codelco, en Machalí (Chile), el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg.
Placas de ánodo de cobre listas para su despacho en la planta de procesamiento El Teniente de Codelco, en Machalí (Chile), el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Los trabajadores de la mina de cobre Centinela, perteneciente a Antofagasta Plc, iniciaron una huelga este miércoles después de que las negociaciones salariales terminaran sin acuerdo, aumentando las tensiones laborales en el mayor país productor del metal rojo del mundo.

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