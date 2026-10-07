La paralización comenzó a las 8 a.m., hora local, después de que los sindicatos Minera Esperanza y Distrito Centinela señalaran en un comunicado que la mediación supervisada por la Dirección del Trabajo de Chile no logró resolver el conflicto. La huelga de más de 700 trabajadores restringirá las operaciones, según informaron los sindicatos.

La medida se produce en un momento de crecientes tensiones laborales en la industria chilena del cobre y mientras los precios del metal están cerca de máximos históricos. Los supervisores de Escondida, propiedad de BHP Group, mantienen conversaciones con la empresa bajo mediación del gobierno en un intento por evitar una huelga en la mayor mina de cobre del mundo.

Cualquier interrupción prolongada aumentaría las preocupaciones sobre el suministro en Chile, donde la producción de cobre ya se ha visto afectada este año por el mal tiempo y problemas operativos. La huelga será la primera en Centinela, una de las cuatro operaciones de Antofagasta en Chile, y solo la segunda para la compañía. La mina produjo 240.400 toneladas métricas de cobre en 2025.

El principal punto de conflicto son las diferencias salariales y de beneficios entre empleados que realizan las mismas tareas pero pertenecen a distintos sindicatos. Las agrupaciones dijeron que la compañía rechazó un mecanismo propuesto para eliminar esas disparidades sin ofrecer una alternativa.

Los futuros del cobre se mantenían estables en las operaciones de Londres el miércoles después de alcanzar un máximo histórico el mes pasado, cuando las expectativas de aranceles estadounidenses impulsaron los envíos al país y restringieron la oferta en otros mercados. Los precios también reciben respaldo de las dificultades de la industria minera para aumentar la oferta en momentos de creciente demanda por la expansión de centros de datos y redes eléctricas.

¿Más errores?

Por otro lado, Codelco está investigando nuevos antecedentes de que la producción de cobre podría haberse contabilizado dos veces en 2024 y 2025, lo que plantea nuevos interrogantes sobre las cifras de producción de la minera estatal chilena.

Las posibles irregularidades involucran material que podría haber sido registrado como producción por más de una división, lo que se habría traducido en un incremento artificial de la producción reportada por las minas Ministro Hales y Salvador, informó Codelco el martes. La compañía entregó los antecedentes a la fiscalía y contrató a Ernst & Young para determinar la extensión, el impacto financiero y las responsabilidades de eventuales duplicidades.

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“La decisión de la administración es investigar exhaustivamente cualquier irregularidad, determinar las responsabilidades que correspondan, aplicar las sanciones pertinentes y perseguir la recuperación de cualquier eventual daño patrimonial”, señaló el presidente ejecutivo, Jorge Gómez, en un comunicado.

La investigación aumenta el escrutinio sobre las cifras de producción de Codelco en un momento crítico tanto para la compañía como para el mercado del cobre. La cuprífera estatal ha tenido dificultades para recuperar sus volúmenes de producción desde mínimos de más de dos décadas, que la llevaron a ceder a BHP Group el título de mayor productor mundial, mientras la ajustada oferta global y el fuerte aumento de la demanda han impulsado los precios del metal.

Bajo la presidencia de Máximo Pacheco, Codelco se concentró fuertemente en recuperar los volúmenes y fijó como meta producir 1.7 millones de toneladas para 2030. El nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, ha abandonado en la práctica ese objetivo y ha trasladado el énfasis hacia la productividad, la rentabilidad y la generación de mayor valor a partir de las operaciones existentes.

Los nuevos hallazgos son independientes de las irregularidades detectadas a comienzos de este año en las cifras de producción de Codelco correspondientes a 2025. Una auditoría determinó que unas 27,000 toneladas métricas —alrededor del 2% de la producción reportada de minas propias— se habían reconocido incorrectamente como producción terminada, pese a que el material requería procesamiento adicional. Codelco despidió a un ejecutivo, sancionó a otros empleados y ordenó recalcular los incentivos vinculados a la producción.

KPMG continúa realizando una revisión separada de la producción de todas las divisiones de Codelco en 2024 y 2025, mientras EY se concentrará en la nueva posible doble contabilización identificada entre Salvador y Ministro Hales. Codelco dijo que la revisión determinará cualquier impacto sobre la producción y los inventarios reportados, así como posibles efectos en los pagos de incentivos.