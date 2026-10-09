La Sociedad de Fomento Fabril de Chile (Sofofa) llegará a Lima este 9 de octubre con una delegación de ejecutivos de empresas como Latam Airlines, Sky Airline, Mercado Libre, AMSA y Cencosud para participar en la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP). El encuentro busca dar continuidad al trabajo bilateral del sector privado y profundizar los vínculos económicos entre ambos países.

La reunión contará con la participación de los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

La jornada culminará con una audiencia con la presidenta Keiko Fujimori, ante quien los representantes del capítulo chileno del consejo transmitirán su compromiso de mantener y fortalecer los lazos empresariales, incluso ante los cambios de gobierno.

¿Qué empresas integran la delegación chilena?

La delegación será liderada por Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, y Luis Felipe Gazitúa, presidente del capítulo chileno del CEChP. Además de Latam Airlines, Sky Airline, Mercado Libre, AMSA y Cencosud, participarán representantes de Alxar, Sonda, Inarco, Puerto Ventanas y Prize, entre otras compañías.

La visita forma parte de la reactivación de la agenda del consejo empresarial durante 2026, tras varios años de inactividad después de la pandemia. En junio, una delegación peruana encabezada por Guillermo Ferreyros viajó a Santiago para la XX Reunión del CEChP, realizada en la sede de Sofofa.

En esa cita se definieron las prioridades de trabajo para la segunda mitad del año: integración productiva en minería y energía, facilitación y desarrollo fronterizo, inversiones recíprocas y coordinación público-privada en espacios multilaterales como APEC, el CPTPP y la Alianza del Pacífico.

La reunión de Lima buscará dar seguimiento a esos ejes y delinear los próximos proyectos de cara a 2027.

La agenda bilateral contempla la integración productiva en minería y energía, además del desarrollo fronterizo y las inversiones recíprocas.

¿Qué busca el empresariado chileno con el encuentro?

Uno de los objetivos de la visita es aprovechar las coincidencias políticas entre los gobiernos de Keiko Fujimori y del presidente chileno José Antonio Kast para fortalecer la relación económica bilateral.

“Es importante capitalizar las convergencias políticas entre Chile y Perú para continuar fortaleciendo los lazos económicos y comerciales y lograr una integración productiva real entre ambos países. En esto se enmarca el trabajo del consejo empresarial y la próxima visita a Lima, que coincide con la conmemoración de los 20 años desde la firma del Tratado de Libre Comercio, que permitió multiplicar sustancialmente el intercambio bilateral e instaurar una de las relaciones más dinámicas de la región”, señaló Rosario Navarro, presidenta de Sofofa.

Por su parte, Luis Felipe Gazitúa, presidente del capítulo chileno del CEChP, destacó la continuidad de la agenda bilateral y el papel de las empresas en el desarrollo económico de ambos países.

“El reimpulso decidido del consejo empresarial se expresa en la intensa agenda en estos meses, con una reunión en Santiago en junio pasado y otra en Lima en octubre próximo para sostener una audiencia con la presidenta Fujimori. Vemos la instancia como una oportunidad para transmitir la importancia del sector privado para atraer inversiones, hacer negocios y colaborar con el crecimiento económico de nuestros países, que termina beneficiando a las familias chilenas y peruanas con mejores empleos y mayores oportunidades para el futuro. Queremos subrayar esa virtuosa relación entre economía, empresa e impacto social”, afirmó.