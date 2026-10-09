Ante el aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago de Chile, la Cancillería peruana señaló que viene monitoreando la situación y se mantiene atenta ante cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros connacionales.

En ese sentido, expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo chileno ante los desastres registrados en la región Metropolitana de Santiago, que ocasionó heridos y severos daños materiales.

Las autoridades chilenas informaron el jueves que, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, se produjo un aluvión en una zona precordillerana en el este de la capital chilena, que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de ese sector de la ciudad.

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

📄 Comunicado de Prensa: Cancillería dispone canales de comunicación para connacionales en Chile. 👉🏻https://t.co/35GtgUroBX https://t.co/y3ayPmUJgJ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2026

¿Qué pasó?

Un fuerte aluvión afectó la tarde del jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al oriente de Santiago de Chile, donde un torrente de agua, barro y piedras arrastró vehículos particulares y un bus del sistema de transporte público RED.

La emergencia se produjo tras intensas precipitaciones concentradas en un corto periodo, que activaron quebradas en la zona precordillerana y ocasionaron el desplazamiento de lodo y material rocoso por las calles. Entre las vías afectadas figuran la avenida La Plaza, General Blanche y Camino El Alba.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza de la corriente, que arrastró automóviles y desplazó un bus de transporte público. Los registros también evidencian daños en la infraestructura vial y dificultades para la circulación en el sector.