Fotografía aérea que muestra vehículos afectados por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Fotografía aérea que muestra vehículos afectados por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
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Redacción Gestión
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Ante el aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago de Chile, la Cancillería peruana señaló que viene monitoreando la situación y se mantiene atenta ante cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros connacionales.

Las autoridades chilenas informaron el jueves que, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, se produjo un aluvión en una zona precordillerana en el este de la capital chilena, que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de ese sector de la ciudad.

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

¿Qué pasó?

Un fuerte aluvión afectó la tarde del jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al oriente de Santiago de Chile, donde un torrente de agua, barro y piedras arrastró vehículos particulares y un bus del sistema de transporte público RED.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza de la corriente, que arrastró automóviles y desplazó un bus de transporte público. Los registros también evidencian daños en la infraestructura vial y dificultades para la circulación en el sector.

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