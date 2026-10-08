Un fuerte aluvión afectó la tarde de este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al oriente de Santiago de Chile, donde un torrente de agua, barro y piedras arrastró vehículos particulares y un bus del sistema de transporte público RED.

La emergencia se produjo tras intensas precipitaciones concentradas en un corto periodo, que activaron quebradas en la zona precordillerana y ocasionaron el desplazamiento de lodo y material rocoso por las calles. Entre las vías afectadas figuran la avenida La Plaza, General Blanche y Camino El Alba.

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Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza de la corriente, que arrastró automóviles y desplazó un bus de transporte público. Los registros también evidencian daños en la infraestructura vial y dificultades para la circulación en el sector.

17:26 | 🔴🌧️#LasCondes BUS de @Red_Movilidad es ARRASTRADO POR ALUVIÓN EN SAN CARLOS DE APOQUINDO. @reddeemergencia @redgeochile @carlos_tmk @cleivamoris @djgraff_German @GrupoWurtlitzer @Sepulinares @Liss_Aguilera @NodoRiesgo https://t.co/BsmiKgtMzw — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 8, 2026

Aluvión en Las Condes arrastra micro con personas https://t.co/YhmrmHZfPt — Última Noticia ⚠️ (@ALERTADESISMO) October 8, 2026

Un aluvión afectó durante la tarde de este jueves a la comuna de Las Condes, luego de que las intensas lluvias provocaran el rebasamiento de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa, en la Región Metropolitana. ☔ Cerca de las 17:00 horas se observó un gran torrente de agua que avanzaba por calle General Blanche hacia el poniente, arrastrando vehículos y árboles a su paso. Además, se reportó una importante acumulación de agua en avenidas como Padre Hurtado, generando preocupación entre quienes transitaban por el sector. #CHVNoticias #CHVNacional — CHV Noticias (@chvnoticias) October 8, 2026

🟠 Estragos ha generado el aluvión en Las Condes, que ha afectado a distintas instalaciones, como la Clínica Universidad de los Andes, la Clínica UC CHRISTUS y el establecimiento educacional Duoc UC. 📲 Más en https://t.co/jDzQGVeZeH https://t.co/jDgZB5cO3o — T13 (@T13) October 8, 2026

Inundaciones y despliegue de equipos de emergencia

El aluvión también provocó anegamientos en viviendas y afectó instalaciones educativas y de salud. Entre los recintos reportados con ingreso de agua figuran la Universidad de los Andes, el instituto Duoc UC y la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus.

Ante la emergencia, la Municipalidad de Las Condes pidió a los residentes evitar desplazamientos por las zonas comprometidas, entre ellas Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

🔴 Último Minuto Reportan aluvión en Sector San Carlos de Apoquindo altura General Blanche en la comuna de Las Condes. Máxima precaucion en el sector no transitar @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares @TTISantiago https://t.co/IsIgpkz2Rp — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 8, 2026

El municipio informó que sus equipos se encontraban trabajando en terreno para atender la situación. Asimismo, se desplegaron efectivos de Carabineros, Bomberos y personal de emergencia para apoyar las labores de rescate de personas atrapadas en sectores inundados.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió a la población no salir de sus viviendas si no era necesario y señaló que los equipos se dirigían a atender a las personas afectadas.

Más imágenes de lo que pasa en #Santiago. Clínica de la Universidad Católica en San Carlos. Evento similar al observado en #ElNiño en 1997. La Región Metropolitana está teniendo una de sus más copiosas temporadas de precipitaciones. https://t.co/V3CwqLi47x — Abraham Levy (@hombredeltiempo) October 8, 2026

Restricciones por seguridad

La emergencia también obligó a adoptar medidas preventivas en instituciones ubicadas en el área. La Universidad de los Andes comunicó que, por razones de seguridad, restringió temporalmente el ingreso y la salida de personas del campus, así como el retiro de vehículos de sus estacionamientos.

Por su parte, Transporte Informa de la Región Metropolitana alertó sobre la inundación de vías por el deslizamiento de barro desde el sector precordillerano y recomendó no circular por los puntos afectados. También se informó sobre gestiones para suspender los recorridos de buses hacia la parte alta de la comuna.

17:25 | 🔴#URGENTE #LasCondes Otro registro del ALUVIÓN EN SAN CARLOS DE APOQUINDO. Av La Plaza - General Blanche . @reddeemergencia @RNE_Alpha_8 @sepulinares @carlos_tmk @cleivamoris @djgraff_German @GrupoWurtlitzer https://t.co/jnFplNwzN8 — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 8, 2026

El Gobierno chileno indicó que equipos municipales y de la Delegación Presidencial Metropolitana se encontraban desplegados para atender la emergencia. El presidente José Antonio Kast también se pronunció sobre el aluvión y advirtió de la rápida evolución del fenómeno, que ocasionó daños en vehículos y viviendas.