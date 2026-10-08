Un fuerte aluvión afectó la tarde de este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al oriente de Santiago de Chile, donde un torrente de agua, barro y piedras arrastró vehículos particulares y un bus del sistema de transporte público RED.
La emergencia se produjo tras intensas precipitaciones concentradas en un corto periodo, que activaron quebradas en la zona precordillerana y ocasionaron el desplazamiento de lodo y material rocoso por las calles. Entre las vías afectadas figuran la avenida La Plaza, General Blanche y Camino El Alba.
Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza de la corriente, que arrastró automóviles y desplazó un bus de transporte público. Los registros también evidencian daños en la infraestructura vial y dificultades para la circulación en el sector.
Inundaciones y despliegue de equipos de emergencia
El aluvión también provocó anegamientos en viviendas y afectó instalaciones educativas y de salud. Entre los recintos reportados con ingreso de agua figuran la Universidad de los Andes, el instituto Duoc UC y la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus.
Ante la emergencia, la Municipalidad de Las Condes pidió a los residentes evitar desplazamientos por las zonas comprometidas, entre ellas Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.
El municipio informó que sus equipos se encontraban trabajando en terreno para atender la situación. Asimismo, se desplegaron efectivos de Carabineros, Bomberos y personal de emergencia para apoyar las labores de rescate de personas atrapadas en sectores inundados.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió a la población no salir de sus viviendas si no era necesario y señaló que los equipos se dirigían a atender a las personas afectadas.
Restricciones por seguridad
La emergencia también obligó a adoptar medidas preventivas en instituciones ubicadas en el área. La Universidad de los Andes comunicó que, por razones de seguridad, restringió temporalmente el ingreso y la salida de personas del campus, así como el retiro de vehículos de sus estacionamientos.
Por su parte, Transporte Informa de la Región Metropolitana alertó sobre la inundación de vías por el deslizamiento de barro desde el sector precordillerano y recomendó no circular por los puntos afectados. También se informó sobre gestiones para suspender los recorridos de buses hacia la parte alta de la comuna.
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El Gobierno chileno indicó que equipos municipales y de la Delegación Presidencial Metropolitana se encontraban desplegados para atender la emergencia. El presidente José Antonio Kast también se pronunció sobre el aluvión y advirtió de la rápida evolución del fenómeno, que ocasionó daños en vehículos y viviendas.