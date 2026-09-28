Los residentes de las zonas costeras del sur de Florida sufrieron inundaciones durante el fin de semana a pesar de la ausencia de lluvias intensas. Este fenómeno de acumulación de agua responde a una causa concreta y genera preocupación entre las autoridades y los habitantes, pues las condiciones adversas pueden durar a lo largo de los próximos días.

Según información de Telemundo 51 , distintas calles, estacionamientos y áreas cercanas a la costa del sur de Florida han estado medianamente cubiertas de agua durante este domingo 27 de septiembre. Esto se debe a un fenómeno denominado como las Mareas Rey.

Conocidas como King Tades, se tratan de algunas mareas altas astronómicas más elevadas del año. Suelen ocurrir debido a la fuerza de gravedad de la Luna y del Sol que atraen el agua de los océanos.

En las zonas costeras de esta área de Florida pueden presenciarse estas mareas altas, especialmente durante la temporada de otoño, las cuales pueden ingresar por canales, desagües o sistemas de drenaje; es así que se visualizan inundaciones en calles, estacionamientos u otras áreas.

Lo que ocurre actualmente en las zonas costeras del sur de Florida se debe a la Mareas Rey. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Ya se han emitido advertencias por inundaciones costeras en el sur de Florida

Ante esta realidad, las autoridades de Miami-Dade, Broward y Palm Beach han emitido advertencias por inundaciones en zonas costeras hasta la tarde de este lunes 28 de septiembre. En ese sentido, los residentes deberán evitar acercarse a estos puntos y no realizar traslados.

Es más, el medio citado enfatizó que entre el 26 y 30 de septiembre se presenciará Mareas Rey en el sur de Florida, especialmente en zonas costeras de Miami Beach. Eso sí, los meses de octubre y noviembre también se puede presenciar este fenómeno de manera recurrente.

Es posible que estas malas condiciones sigan registrándose hasta el 30 de septiembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué algunas Marea Rey pueden ser “peores” que otras

Si bien la astronomía puede revelar cuándo ocurrirán las mareas altas, la altura del agua y el nivel de inundación no dependen únicamente de ellas; el clima y las condiciones del océano también suelen influir en demasía.

Estos pueden relacionarse a los vientos que soplan hacia la costa, las olas y las corrientes que permiten el incremento del agua, y la presión atmosférica que causaría variaciones en el nivel del mar. Ahora, si se registran lluvias intensas, empeorarían las inundciones.