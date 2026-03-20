La emergencia también alcanzó el cementerio del distrito, donde muros, nichos y lápidas quedaron destruidos. Foto: Captura Canal N.
La emergencia también alcanzó el cementerio del distrito, donde muros, nichos y lápidas quedaron destruidos. Foto: Captura Canal N.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un aluvión de gran magnitud golpeó al , provocando la destrucción de viviendas, infraestructura pública y vías de acceso, lo que ha dejado incomunicada a la población y en situación crítica.

De acuerdo con testimonios recogidos por Canal N, el lodo arrasó con casas enteras, obligando a decenas de familias a pasar la noche a la intemperie tras perder todas sus pertenencias. Los afectados aseguran que la magnitud del desastre ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

LEA TAMBIÉN: Damnificados por lluvias, huaicos y desbordes reciben ayuda: ¿En qué regiones?

La emergencia también alcanzó el cementerio del distrito, donde muros, nichos y lápidas quedaron destruidos. En medio del barro y la , los pobladores intentan recuperar los restos de sus familiares.

El impacto del aluvión se extendió a servicios esenciales. El centro educativo y el establecimiento de salud quedaron cubiertos por lodo y piedras, lo que ha paralizado las clases y limitado la atención médica. Según los vecinos, los escolares ahora reciben clases a la intemperie y los docentes no pueden llegar con normalidad debido a las vías bloqueadas.

Las carreteras de acceso permanecen interrumpidas desde el día 6, impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria y maquinaria pesada. Esta situación mantiene completamente aislado al distrito.

LEA TAMBIÉN: Declara en emergencia 84 distritos de 17 regiones por intensas lluvias: ¿por cuánto tiempo?

Los pobladores denunciaron que, hasta el momento, no han recibido apoyo del gobierno distrital ni del Gobierno Regional de Huánuco. En ese contexto, exigieron la intervención inmediata del y de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como la declaratoria de estado de emergencia.

“Estamos incomunicados, no hay autoridades. Nadie ha llegado”, señaló un poblador afectado, quien pidió la presencia urgente del Gobierno central y apoyo de instituciones públicas y privadas para atender la crisis.

TE PUEDE INTERESAR

Malls soportaron lluvias, pero crisis del gas impactó: ¿cómo vienen las visitas en marzo?
Lluvias en Perú: número de fallecidos por fenómenos naturales sube a 72

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.