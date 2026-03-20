Un aluvión de gran magnitud golpeó al distrito de Pinra, en la provincia de Huaycabamba (Huánuco), provocando la destrucción de viviendas, infraestructura pública y vías de acceso, lo que ha dejado incomunicada a la población y en situación crítica.

De acuerdo con testimonios recogidos por Canal N, el lodo arrasó con casas enteras, obligando a decenas de familias a pasar la noche a la intemperie tras perder todas sus pertenencias. Los afectados aseguran que la magnitud del desastre ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

La emergencia también alcanzó el cementerio del distrito, donde muros, nichos y lápidas quedaron destruidos. En medio del barro y la lluvia, los pobladores intentan recuperar los restos de sus familiares.

El impacto del aluvión se extendió a servicios esenciales. El centro educativo y el establecimiento de salud quedaron cubiertos por lodo y piedras, lo que ha paralizado las clases y limitado la atención médica. Según los vecinos, los escolares ahora reciben clases a la intemperie y los docentes no pueden llegar con normalidad debido a las vías bloqueadas.

Las carreteras de acceso permanecen interrumpidas desde el día 6, impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria y maquinaria pesada. Esta situación mantiene completamente aislado al distrito.

Los pobladores denunciaron que, hasta el momento, no han recibido apoyo del gobierno distrital ni del Gobierno Regional de Huánuco. En ese contexto, exigieron la intervención inmediata del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como la declaratoria de estado de emergencia.

“Estamos incomunicados, no hay autoridades. Nadie ha llegado”, señaló un poblador afectado, quien pidió la presencia urgente del Gobierno central y apoyo de instituciones públicas y privadas para atender la crisis.