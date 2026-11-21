El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio luz verde a la reprogramación de créditos garantizados por el programa Impulso Myperú, a raíz de proteger a las micro y pequeñas empresas afectadas por el fenómeno El Niño.

Según la RM 525-2026-EF/15 publicada en El Peruano, se beneficiará con esta extensión los negocios beneficiarios de Impulso Myperú que tengan actividades económicas en departamentos declarados en emergencia por afectaciones o peligro inminente asociados a El Niño.

Esta reprogramación podrá pedirse una sola vez y tendrá que ser aprobada por la entidad financiera que dio el préstamo original.

El MEF precisó que se podrá extender hasta por 9 meses el plazo de pago de los créditos; y en caso de negocios agropecuarios, pesqueros y acuícolas, podría ser de hasta 12 meses.

También se dará un periodo de gracia parcial hasta 3 meses en ambos rubros, para el cual cada beneficiario pagará solo los intereses y comisiones correspondientes.

Asimismo, la tasa de interés efectiva anual (TEA) del crédito reprogramado no podrá ser superior a la que se encontraba vigente inmediatamente antes de la modificación.

Las mypes interesadas tienen hasta el 30 de abril del 2027 para acogerse a las reprogramaciones. No basta con presentar el pedido; la entidad financiera tendrá que darle el visto bueno y formalizarla con la aceptación del nuevo cronograma antes de dicha fecha.

Montos de las garantías y créditos

A través de la RM N.° 526-2026-EF/15, se dispuso utilizar hasta S/ 2,000 millones de recursos disponibles del patrimonio fideicometido del Fondo CRECER para respaldar créditos nuevos y reprogramaciones de préstamos vigentes en moneda nacional destinados a las MYPE.

COFIDE asignará líneas de garantía a las empresas del sistema financiero y cooperativas de ahorro y crédito elegibles.

Los niveles de cobertura son: el 90% para créditos de hasta S/ 30,000; el 80% para préstamos de S/ 30,001 a S/ 90,000; y el 70% para financiamientos de S/ 90,001 a S/ 300,000.

Para las MYPE de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, los porcentajes serán mayores: 95%, 90% y 80%, respectivamente, según el monto del financiamiento.