Promigas presentó ayer el primer Índice Multidimensional de Pobreza Energética del Perú (IMPE Perú), un estudio desarrollado por la empresa, junto al BID Invest, Apoyo Consultoría e Inclusión SAS. Este permite conocer cómo las brechas en el acceso y uso de la energía impactan en la calidad de vida de millones de peruanos.

El IMPE Perú revela con datos al 2025, según constató Gestión que estuvo durante la presentación del informe, que cuatro de cada 10 peruanos viven en pobreza energética, es decir, personas que no solo tienen un acceso deficiente a la energía, sino que también gozan de privaciones en el poco uso que pueden darle.

El IMPE mide esta variable bajo cuatro dimensiones. Estas son: acceso y calidad de la energía, aprender y comunicarse, vivienda funcional y liberadora de tiempo; y territorio equipado para el bienestar.

Disparidades regionales y zonales

En total, cada una de las dimensiones incluye 15 indicadores, cuyo variedad refleja el alcance del IMPE Perú. Entre ellos están el acceso a la energía eléctrica, la tenencia de lavadoras, o contar con cocinas a gas o electricidad en casa.

Roberto Angulo, socio fundador de Inclusión SAS, principal investigador detrás del IMPE Perú, explicó a Gestión que la razón por la que se decidió vincular tantas variables a la energía responde a la capacidad que tiene esta para impulsar el desarrollo.

“La energía mejora la vida de las personas. Pero no se trata solo de si tienen acceso a ella o no, sino que nos ahorre tiempo. También se usa para educarnos y conectarnos al mundo, con el Internet. Medir la pobreza energética de esa forma suma para inspirar acciones y una estrategia eficaz de reducción”, remarcó.

Cada indicador tiene un valor que suma al resultado general. Es pobre energético la persona cuyo hogar acumula privaciones que suman 30% o más del total ponderado de los 15 indicadores. Bajo ese estándar, 12.5 millones de peruanos se encuentran en esta condición, el 38% de la población, de acuerdo al IMPE Perú.

Pero uno de los resultados más resaltantes del estudio remarca la brecha territorial del acceso a la energía. El 79% de los “pobres energéticos” está en la sierra y selva. Y la diferencia entre las regiones de mayor y menor incidencia es enorme: 77.6 puntos es la distancia entre los dos departamentos que se ubican a los extremos, es decir, Huancavelica (82.7% de pobres energéticos) y Lima (5.1%).

Aparte, en el campo, la pobreza energética es casi universal, remarcó Angulo: 92.2% de los peruanos en zonas rurales está en esta condición. Allí, además, se acumulan más privaciones. En general, 17 de los 25 departamentos superan el promedio nacional de pobreza energética del Perú (38%).

Sobre ello, el socio de Inclusión SAS, fue claro: la complejidad de esta realidad nacional no es solo una cuestión de estar lejos de la capital, donde se concentra la mayor actividad económica. Huancavelica y Huánuco, el segundo departamento con más pobres enérgéticos (82.4%), son “fronterizos” territorialmente a Lima, la zona del país con mayor bienestar de este tipo.

“La pobreza energética está concentrada en la sierra y selva. Debemos llevar ese bienestar hacia allá y, si vemos el detalle, hay departamentos que sí están avanzando hacia ese objetivo, a pesar de ubicarse en esas zonas del Perú. El IMPE nos permite analizar caso por caso y tomar decisiones al respecto”, destacó.

Perfiles y otras carencias

La variabilidad de los indicadores que abordan las cuatro dimensiones del IMPE Perú, permite diferenciar los factores que hacen a una familia en Perú caer en pobreza energética.

Entre ellos, por ejemplo, está la tenencia de equipamiento doméstico y conectividad. El 71.3% de los pobres energéticos no tiene lavadora, el 62.1% una computadora o tablet y el 42.5% una refrigeradora. A ello se agrega que el 35.5% vive en distritos que tienen sistemas eléctricos con interrupciones registradas por encima del umbral establecido para la medición.

Otra manera de ver estas diferencias está en el acceso al gas natural, cuyo valor destaca el IMPE Perú, es que funciona como un “catalizador” hacia el bienestar energético.

De acuerdo a los datos presentados por Angulo, solo el 7.6% de distritos con presencia de empresas que distribuyen este servicio, como Promigas, está en pobreza energética. En el resto del país es el 56.7%.

Insumo clave para cambios mayúsculos

A partir de esta información que brinda el IMPE Perú un panel de expertos discutió durante su presentación cómo promover el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, comentó que será clave que el Perú reactive mecanismos que, hasta hace unos años, hicieron posible acortar el grado de pobreza energética, incluso cuando aún no se medía.

“Hay herramientas que apuntan hacia esa dirección y aceleran las conexiones a gas natural. Está el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y también tenían bonos. Eso permitió conectar a millones de hogares. Ahora se han perdido y hay que retomarlas”, señaló.

Por su parte, Carlos Salazar, viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), saludó la iniciativa de Promigas de crear el IMPE Perú, ya que será crucial para diseñar políticas públicas más focalizadas.

“Sincerar las privaciones energéticas entre las zonas rurales y urbanas nos sirve para conocer la complejidad del problema (...) Me parece importante mirar este tipo de carencias estructurales y poder coordinar acciones entre privados y públicos, así como alinear los programas e instrumentos de los que ya disponemos”, sostuvo.

Quien también compartió sus apreciaciones fue Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y ex titular del Midis, quien recomendó que se tenga claro que el valor del estudio son los perfiles que revela sobre la pobreza energética.

“Algunos no tienen los bienes que les harían la vida más fácil porque no los pueden pagar, otros no cuentan con lavadoras porque no tienen agua potable en su zona. Eso nos permite, para ese grupo, designar una entidad como el Ministerio de Vivienda a cargo. Esa es la riqueza del informe poder pensar en estrategias para diversos grupos”, apuntó.

Sumando a esa visión, Ricardo Lara, Director de Infraestructura y Energía del BID Invest, puso de ejemplo los problemas distintos que presentan comunidades también estudiadas por el IMPE Perú.

“Los perfiles de privaciones entre los indígenas amazónicos y las personas autoidentificadas como quechuas son distintos. Para los indígenas el problema tiene que ver con el acceso, pero para los quechuas es la severa baja calidad. Todo está vinculado al territorio”, refirió.