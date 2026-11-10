En octubre del 2026 según data de Perupetro, la extracción local del “oro negro” alcanzó los 37,872 barriles en promedio diario (bpd), volumen que comparado con los 42,420 bpd de igual mes del 2025 significó una caída de –10.72%.

De esta forma, la explotación del mencionado recurso retoma una tendencia declinante, luego de la recuperación que parecía retomar en los dos años previos, con aumentos de 8.6% el 2025 y 4.9% el 2024, tras caer 4.5% el 2023.

Declinó en 9 de 13 lotes en operación

En octubre del 2026, de los 13 lotes que registraron producción fiscalizada, la extracción declinó en nueve áreas, entre ellas la de mayor actividad: el Lote 95, de Petrotal, que alcanzó los 10,984 bpd, volumen 22.40% inferior que el octubre del 2025 (14,154 bpd).

producción de petróleo a octubre 2026. Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

También declinó la explotación en la tercera área en importancia, el Lote 8, de Upland Oil, en –0.48%; así como en el Lote Z-69, de Petroperú, en 0.88%; además de retroceder en los lotes III y IV de Unna Energía, en 37% y 26%, respectivamente, entre otros.

De esta forma, de enero a octubre del 2026 la producción promedio de petróleo alcanza los 37,264 barriles en promedio diario (bpd), menor en 15.60% en comparación con el promedio del 2025 (44,153 bpd).

Cae insumo para el GLP

En cuanto a la extracción de líquidos de gas natural (insumo para la producción local de gas licuado de petróleo -GLP-), ésta alcanzó los 74,576 barriles en promedio diario, lo que resulta en una merma de –1.65% respecto al mismo mes del año pasado.

Con ello, la producción de líquidos de gas natural en promedio en el 2026 resulta en 68,904 barriles por día, lo cual, comparado con el promedio del 2025 (73,478 bpd), significa una caída de –6.22%.

Así, mientras la producción del insumo para la refinación local de derivados del petróleo sigue cayendo, la demanda de éstos, según Perupetro, supera los 310,000 barriles en promedio diario, es decir que nuestra dependencia de importaciones de esos productos para atender el consumo interno crece cada vez más.

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Minem: tenemos gas para 12 años

En una presentación ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la viceministra de Hidrocarburos, Íris Cárdenas, señaló que la producción de crudo en el Perú ha venido descendiendo (desde el 2004) a una tasa promedio anual del 3%, lo que nos obliga a importar.

Asimismo, reconoció que la falta de inversiones en exploración en el sector hidrocarburos, debido a los excesivos trámites que se exigen para esa actividad, ha llevado a que las reservas de gas natural hayan declinado en un 43% entre el año 2004 y 2025.

"Los procesos tienen que ser más ágiles para la exploración de petróleo y gas", indicó Iris Cárdenas, en el I Congreso Peruano de Gas y Petróleo.

Hoy, las reservas existentes, anotó Cárdenas, llegan a 9.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, el 95% de ellas concentradas en los lotes 88, 56 y 57 (yacimiento Camisea) lo cual nos da autonomía para 12 años más.

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Potencial en cuenca Madre de Dios

Sin embargo, refirió que nuestro país aún cuenta con recursos prospectivos de gas natural por cerca de 45 TCF, que se ubican en un 51% en el subsuelo de la cuenca Madre de Dios, que abarca las regiones Puno, Cusco y Madre de Dios, y que el desafío de su sector es cómo desarrollar esos recursos.

Explicó que para esa zona aún no se han firmado contratos de exploración ni explotación, y que sólo existía un convenio de evaluación técnica (CET) para el Lote XCIII suscrito el 7 de noviembre del 2024, para hacer análisis de gabinete en la zona de Candamo (Madre de Dios).

El yacimiento Candamo se encuentra casi enteramente en Puno y sobrepuesto al parque nacional Bahuaja-Sonene.

Sin embargo, sobre el mismo tema, el presidente de Perupetro, Esteban Bertarelli, señaló que Perupetro tuvo que cancelar ese CET en acatamiento de una acción de amparo que planteó ante el Poder Judicial el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Buscan promover inversión en la zona

Ante esa situación, señaló que van a ver la forma de lograr que (el Ejecutivo) dicte alguna disposición legal o normativa que le permita a Perupetro promover las inversiones en esa área, dado el potencial de recursos contingentes de 3.1 TCF y recursos prospectivos por otros 6.7 TCF.

Bertarelli indicó que han calculado que, si se pudieran explotar y poner en valor esos recursos en la zona de Candamo, el Perú podría extender su horizonte de consumo de gas natural por otros diez años, adicionales a los 12 años que es el horizonte más inmediato para su utilización.

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Nuevos contratos exploratorios

Asimismo, el presidente de Perupetro refirió que están trabajando en esa agencia para poder suscribir cinco contratos de exploración para buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas natural, adicionales a los cinco contratos de exploración vigentes en el país.

Actualmente, anotó, existen además 26 contratos de explotación y 24 convenios de evaluación técnica y que el compromiso con el Ministerio de Energía y Minas es aumentar los contratos de exploración para el 2027, porque lo más importante hoy es encontrar nuevos recursos, dado el déficit de nuestra balanza de hidrocarburos debido a la creciente importación de derivados.

Igualmente, Bertarelli refirió que en la agencia que encabeza están trabajando también para que el Consorcio Camisea pueda realizar nuevas labores de exploración en la zona sur de los lotes bajo su operación (88 y 56), para determinar si existen mayores reservas de gas natural.

SPH: hay oposición de minería ilegal

Por su parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, señaló que es urgente poner en valor las reservas gasíferas de la zona de Candamo, pero que ello enfrenta oposición, no sólo de ambientalistas, sino también de la minería ilegal que opera en la zona.

Felipe Cantuarias, presidente de la SPH

Pidió recordar que el yacimiento de Camisea se pudo poner en producción en una zona protegida que ambientalmente resulta más sensible que la reserva de Candamo, y que no hay razones para frenar su desarrollo, por lo cual el Gobierno tiene que tomar una decisión.

Señaló que, con la experiencia de Camisea, es posible desarrollar exploración en esa zona de la cuenca Madre de Dios, pues el Perú necesita obtener nuevas reservas gasíferas y poder acelerar su masificación, y que las reservas existentes no serían suficientes para atender proyectos como el de Siete Regiones.