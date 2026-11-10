La explotación nacional de petróleo cayó más del 10% en octubre último. (Foto: andina)
La explotación nacional de petróleo cayó más del 10% en octubre último. (Foto: andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Elías García Olano
Elías García Olano

A pesar de que la demanda de derivados del petróleo explica cerca del 52% del consumo energético del Perú y su consumo sigue aumentando, la producción nacional de crudo en octubre último volvió a caer por décimo mes consecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño pone en riesgo a 58 lotes petroleros, ¿Perú debería preocuparse por su crudo?
A partir de abril, hidroeléctricas podrían ser más afectadas por esta razón, ¿cómo impacta?
Refinería Talara: Minem descarta concesión, pero sí apuntaría a otra modalidad, ¿cuál es?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.