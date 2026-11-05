Electroperú puso en marcha proyecto para la modernización del complejo hidroeléctrico del Mantaro, con una inversión de S/1,500 millones, con recursos propios. Foto: Electroperú
Electroperú puso en marcha proyecto para la modernización del complejo hidroeléctrico del Mantaro, con una inversión de S/1,500 millones, con recursos propios. Foto: Electroperú
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Elías García Olano
Elías García Olano

Los nuevos pronósticos oficiales confirman que el fenómeno El Niño (FEN) se mantendrá en magnitudes entre extraordinario y muy fuerte hasta mediados del 2027, e insisten en que podría dificultar diversas actividades productivas, entre ella la generación hidroeléctrica.

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