Sin embargo, previsiones de la empresa estatal Electroperú -que produce cerca del 25% de toda generación hidráulica del país-, alertan a que el mal clima podría seguir afectando aún por más tiempo la producción hidroeléctrica.

El último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), emitido el 30 de octubre último, proyecta que el FEN se mantendrá hasta junio del 2027.

A la vez, un informe del Centro Nacional de Estimación y Prevención del Riesgo de Desastres (Cenepred), actualizado a octubre, confirma previsiones anteriores de que los movimientos en masa que originen las lluvias sobre lo normal, hasta marzo próximo, ponen en riesgo entre alto y muy alto de afectar -entre otros- a 116 hidroeléctricas.

En tanto, otro informe del Cenepred alerta que en la sierra centro y sur oriental, se mantendrán condiciones de déficit hídrico hasta abril del año entrante, sobre todo en regiones del centro y sur, situación que podría afectar el almacenamiento de agua requerido para la generación hidráulica.

Riesgo más allá de abril

No obstante, Anddy Rodríguez, gerente general de Electroperú, en diálogo con Gestión, advirtió que las previsiones son que el mayor problema para la producción hidroeléctrica -en el centro y sur del país- debido a estrés hídrico, se podría presentar en el próximo estiaje, a partir de abril del 2027, y extenderse hasta octubre de ese año.

En ese escenario, el experto indicó que lo previsible es que, al no ser suficiente la generación con termoeléctricas a gas natural, se tenga que usar aún más térmicas a diésel -de lo que ya se ha venido usando este año- lo que podría provocar mayores costos de la energía, dado que se trata de un combustible importado sujeto al vaivén del mercado internacional.

Sin embargo, en cuanto al Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, operado por Electroperú y ubicado en el departamento de Huancavelica (una de las regiones en riesgo alto por sequía), Rodríguez señaló que es poco probable que se vea afectado por el déficit de lluvias, pero que aún así han tomado previsiones.

Anddy Rodríguez, gerente general de Electroperú. Foto: Electroperú

Cierran represas

Recordó que las dos hidroeléctricas de ese complejo, Santiago Antúnez de Mayolo, y Reposición (que tiene capacidad en conjunto para producir 1,008 Mw) se alimentan de un sistema regulado abastecido por 20 lagunas con sus respectivas represas conectadas a la cuenca Mantaro, además del Lago Chinchaycocha, situado entre Junín y Pasco.

En previsión a la temporada de estiaje, Rodríguez indicó que han cerrado las represas para empezar a almacenar agua, con lo cual han acumulado cerca del 60% del volumen requerido para sus operaciones.

Ahora, indicó que están a la espera de la temporada de lluvias, que debe empezar este mes y se extiende hasta marzo o abril, y que con todo ello avizoran no tener problemas de suministro.

Represa de Condoroma. Foto: difusión.

Previsión ante la sequía

No obstante, refirió que, para prevenir cualquier problema que pueda generar la sequía, y por estrategia comercial, para el próximo año han decidido parar una unidad de producción y han dejado de tomar algunos contratos, lo que significa vender un poco menos de energía, pero sin que se afecte la operación de la empresa.

“Si hubiera sequía y produjera menos, vamos a vender menos. En el caso de que no hubiera mucha sequía y tuviera que comprar energía cara, podemos asumir eso porque tenemos una gran espalda financiera; por ese lado también estamos cubiertos”, aseguró.

En tal sentido, descartó que, aún cuando se puedan producir sobrecostos en la producción eléctrica (por el mayor uso de diésel para compensar la menor producción hidráulica), estos vayan a ser trasladados a los clientes de esa compañía, ni libres ni regulados, y que son variables financieras que tiene que asumir la empresa.

Renovarán el Complejo Mantaro

Además, Rodríguez indicó que la solidez económica que mantiene Electroperú le ha permitido realizar una recaudación constante, en torno a S/150 millones anuales y obtención de financiamiento para invertir S/1,500 millones en un proyecto para la modernización del Centro de Producción del Mantaro.

Producción hidroeléctrica se podría afectar aún más en el estiaje del 2027 (Foto: Andina)

El proyecto comprende una renovación integral de sus activos: las dos hidroeléctricas del complejo Mantaro, la infraestructura hidráulica de la represa Tablachaca, el cambio de turbinas, y todo el equipamiento hidroeléctrico-mecánico, es decir un “overhaul” que le permita actualizar su capacidad instalada y mejorar su producción, en torno a un 3%.

Explicó que, tras más de 50 años de operación continua de ese complejo, el equipamiento del mismo estaba llegando al final de su vida útil, por lo que era necesario desarrollar este proyecto.

Refirió que, para poder financiar esa iniciativa, hasta el 2017 la compañía ya había logrado recaudar alrededor de S/1,000 millones, con los que adquirieron Bonos del Tesoro Peruano.

Operación tendrá paradas secuenciales

De esa forma, indicó, están pudiendo apalancar la inversión de S/1,500 millones antes mencionada, y lo están haciendo sin tocar dinero de sus accionistas (el Fondo Consolidado de Reservas) ni del Estado y sin tener que reinvertir utilidades, sólo con ingresos de caja vía depreciación de activos.

El gerente general indicó que el proyecto ya comenzó y que no implicará una parada total de sus operaciones (mientras se realiza el overhaul), sino paradas secuenciales que ya comenzaron en octubre, y que se extenderán progresivamente hasta noviembre del 2038, lo que implicaría perder entre un 3 a un 4% de su producción.

Según la empresa, al cierre del 2025 contaba con un patrimonio de S/3,031 millones, y a setiembre del 2026 había alcanzado una utilidad neta de S/377.31 millones, con ventas de S/2,090 millones, y que su caja disponible pasará al cierre de año a S/396.5 millones, proyectando que su utilidad alcanzará el 2027 los S/420.18 millones.