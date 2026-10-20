Benjamin Cabezas, CEO de Ledvance para la Región Andina, explicó que la empresa, con casa matriz en Múnich, surgió de la escisión del negocio de iluminación y lámparas de Osram, marca que tiene más de 100 años en el mercado. “Estamos 100% como marca Ledvance, pero manejamos igual la marca Osram en los más de 140 países donde estamos”, señaló a Gestión.

En el Perú, la compañía se constituyó entre 2007 y 2008 como Osram, luego de operar con distribuidores. En 2016 cambió su razón social a Ledvance Perú, en línea con la reorganización global del grupo.

Su modelo es B2B. Desde sus oficinas y su centro de distribución en Lima atiende tres canales: distribución, retail y proyectos. Entre el 80% y el 90% de sus ventas pasa por distribuidores, y solo va de forma directa en proyectos de gran escala o con el Estado. En total, trabaja con no más de 40 a 50 clientes a nivel nacional, entre ellos unos 20 distribuidores y cinco o seis cadenas de retail. “Cuidamos mucho a quién le damos la distribución”, indicó.

Su portafolio abarca los segmentos residencial, comercial, profesional, solar, alumbrado público y decorativo. El canal ferretero, que concentra entre 40% y 50% de la facturación, es el que más volumen le genera; el resto se reparte entre la línea profesional, de alta especificación, y la de consumo.

Benjamin Cabezas, CEO de Ledvance Andina.

Alumbrado público y proyectos deportivos sostienen el crecimiento de Ledvance

Según Cabezas, la empresa crece a doble dígito por tercer año consecutivo y en 2026 el avance superará el 20%, pese a un primer semestre con “una pausa comercial importante” por la incertidumbre en el país.

El impulso vendrá de los proyectos y del canal ferretero. En alumbrado público, Ledvance es uno de los principales proveedores de luminarias de Luz del Sur. Además, se adjudicó un proyecto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que entrega este año.

“Uno de los estadios asignados para el evento deportivo contará con el mismo reflector que ilumina el Allianz Arena, estadio del Bayern de Múnich, club del que la marca es patrocinadora”, resaltó.

El ejecutivo añadió que los detalles se mantienen en reserva hasta la inauguración.

En provincias, el foco está en las luminarias solares para alumbrado público y parques. “En Tacna hemos ganado muchos proyectos. Es una zona donde están impulsando mucho la energía solar”, comentó.

Hacia adelante, la compañía tiene entre 15 y 18 proyectos en su pipeline, que suman varios millones de dólares en cotización y negociación. De hecho, espera cerrarlos en los tres o cuatro primeros meses de 2027.

Energía solar y electrodomésticos: las nuevas líneas de Ledvance para 2027

El próximo año, Ledvance ingresará al Perú con su línea de energía renovable —paneles solares, inversores y baterías—, que ya comercializa en otros países. La inversión se destinará a stock, capacitación al mercado y lanzamiento. La meta es que este negocio represente alrededor del 30% de su facturación en tres años.

En paralelo, en el primer trimestre de 2027 lanzará una línea de electrodomésticos de cocina —air fryers, microondas y licuadoras— y otra de interruptores, placas y tomacorrientes. El portafolio de cocina ya se vende en India, China y Brasil, y en el resto de Latinoamérica, incluido el Perú, se lanzará en 2027. “Tuvimos buenos negocios en otros continentes y queremos dar el salto aquí en la región”, explicó.

En iluminación inteligente, cuyos precios han bajado tanto en el segmento residencial como en el comercial, relanzará en 2027 Vivares, su línea de automatización profesional, y sumará un nuevo portafolio de automatización para el hogar compatible con Tuya, plataforma que permite controlar desde una misma aplicación equipos inteligentes de distintas marcas.

Ya en inicios de este año incorporó una luminaria hermética con inteligencia artificial para estacionamientos, que registra el movimiento por piso y regula el flujo luminoso para ahorrar energía.

Otra tendencia son las luminarias con “sistema selector”, que reúnen tres potencias y tres temperaturas de color en un mismo producto. Para el distribuidor, ello reduce el número de SKU y el espacio de almacén.

Para el 2027, Ledvance sumará un nuevo portafolio de automatización para el hogar compatible con Tuya, plataforma que permite controlar desde una misma aplicación equipos inteligentes de distintas marcas.

Provincias, El Niño y la meta de liderar el mercado al 2030

Cabezas prevé un 2027 complicado por El Niño, el alza de los costos logísticos y el mayor precio de los productos en origen. “Mientras compitamos todos con las mismas reglas, es un tema de cada empresa cómo aprovecha las oportunidades y mitiga esos riesgos”, sostuvo.

Como parte de esa estrategia, evalúa abrir centros de distribución satélite en Trujillo y Arequipa, y contratará personal comercial y de proyectos enfocado en regiones. “Provincia es un mercado muy importante donde todavía hay mucho espacio”, afirmó.

En un mercado donde las marcas blancas (de importadores locales) e informales suman cerca del 80%, el ejecutivo estima que Ledvance tiene entre 7% y 8% de participación. Su plan, trazado desde la casa matriz hasta 2030, apunta a llegar a entre 14% y 16% y liderar el mercado peruano, como ya ocurre en varios países de la región. “Tenemos todas las herramientas para hacerlo”, dijo.

Más datos sobre Ledvance

Origen. Fue creada en 2016 por Osram, empresa alemana con más de 120 años. Opera en más de 140 países y conserva la marca Osram.

Fue creada en 2016 por Osram, empresa alemana con más de 120 años. Opera en más de 140 países y conserva la marca Osram. En el Perú. Constituida entre 2007 y 2008 como Osram; desde 2016 opera como Ledvance Perú, con oficinas y centro de distribución en Lima.

Constituida entre 2007 y 2008 como Osram; desde 2016 opera como Ledvance Perú, con oficinas y centro de distribución en Lima. Modelo. Atiende los canales de distribución, retail y proyectos. Entre 80% y 90% de sus ventas pasa por distribuidores.

Atiende los canales de distribución, retail y proyectos. Entre 80% y 90% de sus ventas pasa por distribuidores. Portafolio. Iluminación residencial, comercial, profesional, solar, alumbrado público y decorativa. El canal ferretero aporta entre 40% y 50% de la facturación.

Iluminación residencial, comercial, profesional, solar, alumbrado público y decorativa. El canal ferretero aporta entre 40% y 50% de la facturación. Mercado. Estima una participación de 7% a 8% y apunta a 14% a 16% al 2030.