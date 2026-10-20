El portafolio de Ledvance incluye iluminación residencial, comercial, profesional, solar, alumbrado público y decorativa. (Foto: Ledvance)
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Edgar Velito
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Ledvance, la compañía de iluminación que nació en 2016 a partir del negocio de lámparas de la alemana Osram, encadena tres años de crecimiento en el Perú y alista un salto fuera de su negocio tradicional. Con nuevas familias de productos y un mayor despliegue en provincias, la firma busca ganar terreno en un mercado donde las marcas informales concentran la mayor parte de las ventas.

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