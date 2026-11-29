Kiev lleva meses advirtiendo del peligro que supone tanto para Ucrania como para EE.UU. y el resto de Occidente que Rusia consiga poner en marcha su propia versión de Starlink, lo que supondría un salto cualitativo sin precedentes en las capacidades militares rusas y dejaría a EE.UU. sin una de sus mayores ventajas estratégicas.

La constelación de satélites con que Rusia quiere competir con Starlink -cuya conexión a internet ha sido hasta ahora decisiva para que Ucrania haya resistido en la guerra- lleva por nombre Rassvet (‘alba’ o ‘amanecer’ en ruso).

Según advirtió en octubre el presidente Volodímir Zelenski, esa tecnología podría empezar a influir en el campo de batalla a finales de este año o principios de 2027.

Para retrasar este momento, Zelenski pidió a Washington sanciones adicionales contra las empresas que participan en el proyecto, en el que, según el presidente ucraniano, Rusia cuenta con el apoyo de China.

Según un informe presentado este mes por la inteligencia militar ucraniana (GUR), los planes rusos para alcanzar la cobertura global de internet que ahora ofrecen los satélites estadounidenses Starlink se han retrasado por las dificultades de las empresas implicadas en hacerse con los componentes necesarios debido a las sanciones.

En dos lanzamientos distintos en marzo y julio de este año, Rusia logró poner en órbita 30 satélites que por el momento no han alcanzado la altitud prevista.

“Antes del final de 2026, Rusia tenía previsto expandir su constelación orbital a 47 o 47 satélites, lo que debía haber ofrecido hasta 60 minutos de conexión al día. Sin embargo, según información preliminar, el tercer lanzamiento para este año se ha cancelado o aplazado”, se lee en el informe del GUR.

Según los supuestos planes rusos revelados por la inteligencia militar ucraniana, Rassvet no alcanzará hasta 2031 los 408 satélites en órbita que necesita para ofrecer conexión a internet en todo el mundo.

Pero la cobertura constante sobre el territorio ucraniano es un objetivo bastante más asequible.

Según dijo este mes el representante del GUR ucraniano Andrí Yusov, la constelación de Rassvet que ya está en órbita ha comenzado a ser utilizada de forma puntual por el Ejército ruso en Ucrania, aunque el número de satélites es de momento insuficiente para ofrecer cobertura de forma sostenida.

Kiev lleva meses advirtiendo del peligro que supone tanto para Ucrania como para EE.UU. y el resto de Occidente que Rusia consiga poner en marcha su propia versión de Starlink Foto de Genya SAVILOV / AFP)

Si Rusia cumple con lo previsto, en 2027 Rassvet ofrecerá conexión en un 94 % del territorio del país, lo que hace pensar que el internet de sus satélites pueda extenderse también a la vecina Ucrania.

Más precisión en los ataques con drones

Según explicó en un encuentro reciente con periodistas al que asistió EFE el asesor de Zelenski en materia de guerra electrónica, Serguí Beskrestnov, también conocido como ‘Flash’, esto daría la posibilidad al Ejército ruso de controlar sus drones y misiles en tiempo real en todo el espacio aéreo ucraniano, lo que mejoraría enormemente la precisión de sus ataques.

El asesor de Zelenski advirtió además de que ese control se extenderá también en su momento sobre territorio de la OTAN en Europa.

La importancia de la conexión a internet sin depender de infraestructuras terrestres que ya ofrece Starlink y aspira a proporcionar también Rassvet ha podido comprobarse repetidamente en esta guerra.

Pese a que Rusia destruyó buena parte de su infraestructura de telecomunicaciones, Ucrania ha podido mantener desde el principio de la invasión sus comunicaciones militares y civiles gracias a la conexión a Starlink.

Las sanciones de EE.UU. prohíben a la empresa propietaria de Starlink, SpaceX, ofrecer servicio a los rusos, que sin embargo utilizaba de forma clandestina terminales registradas en Ucrania para garantizar la comunicación de sus soldados y guiar sus drones.

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A petición de Ucrania, SpaceX desconectó las terminales que usaba Rusia de forma ilegal, lo que provocó problemas de comunicación en el frente que ayudaron a las fuerzas de Kiev a recuperar unos 400 kilómetros cuadrados de territorio.

En octubre y noviembre, Ucrania ha visto restringida la velocidad a la que pueden funcionar las terminales conectadas a satélites Starlink que utiliza su Ejército en sus drones.

Esta limitación por parte de EE.UU. que Kiev califica de deliberada y ve como una forma de presión por parte de Washington para que flexibilice su postura en las negociaciones ha afectado a su capacidad de llevar a cabo ataques en el frente y de derribar drones rusos.

Rassvet no es el único proyecto ruso para acabar con la ventaja que da a EE.UU. Starlink. Según advirtió esta semana el GUR ucraniano, Rusia aspira a lo largo de la última década otros 240 satélites en el marco de un proyecto distinto que lleva por nombre Innoset.

La inteligencia militar ucraniana ha alertado de que la puesta en marcha de su propio ‘Starlink’ ayudará a Rusia a expandir aún más su hegemonía en lugares como África.

Elaborado con información de EFE