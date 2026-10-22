Vladimir Putin asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Vladimir Putin asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
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Redacción Gestión
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tras las consultas realizadas esta semana por el emisario de la Casa Blanca con ambos bandos en conflicto.

“Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación, en el sentido de que se trata de un pueblo que nos es muy cercano”, dijo en una entrevista con la televisión pública.

y añadió que el ejército ruso cumplirá con su misión y “se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial”.

“Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan”, indicó.

sobre que Kiev está dispuesta a congelar el frente de forma que Moscú se quede con parte del territorio ucraniano, Putin negó que se pueda hablar de “pérdida de territorio”.

“Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia”, señaló y recordó el referéndum celebrado en 2022 por las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el que sus habitantes apoyaron integrarse en la Federación Rusa.

Después de más de cuatro años y medio de combates, el ejército ruso no controla totalmente ninguna de esas regiones. Los ucranianos aún controlan parte de Donetsk, Jersón y Zaporiyia, y un par de localidades en Lugansk.

A su vez, Putin precisó que acordó con el emisario estadounidense reanudar las negociaciones tripartitas estacandas desde febrero para abordar las garantías de seguridad con las que contarán rusos y ucranianos una vez se firme se firme un acuerdo de paz definitivo y “no como resultado del cese de las hostilidades por un corto espacio de tiempo”.

“Estamos dispuestos a reanudar los contactos para lograr esos objetivos”, puntualizó Putin después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que la paz en Ucrania está cerca, algo que ya ha dicho en varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Elaborado con información de EFE.

Putin afirmó que está dispuesto a un acuerdo con Ucrania, pero advirtió que el ejército ruso cumplirá sus objetivos si no prospera la vía negociadora. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV).
Putin afirmó que está dispuesto a un acuerdo con Ucrania, pero advirtió que el ejército ruso cumplirá sus objetivos si no prospera la vía negociadora. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV).

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