Se trata de la Universidad María Auxiliadora (UMA), que inició operaciones hace 14 años en San Juan de Lurigancho (SJL) con foco en el sector emergente y que hoy alista dos frentes de inversión y una meta de matrícula más alta para 2027. ¿Qué planes tiene en cartera?

En diálogo con Gestión, su rectora, Gladys Morán Paredes, señaló que el 2026 fue un año de consolidación de su oferta académica, que hoy suma 15 programas de pregrado entre ingeniería, negocios y salud. Entre ellos figuran Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Industrial, varias carreras de administración, Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Nutrición y Tecnología Médica.

Este año, la universidad lanzó tres nuevas carreras: una de ingeniería —Ingeniería de Sistemas, que lo dejaron para una segunda etapa para no competir con IA e Industrial— y dos de salud: Optometría y Obstetricia.

La UMA, que en enero cumplirá 15 años, fue fundada por Morán junto a su padre. Según recordó, eligieron SJL porque el 42% de los postulantes a universidades públicas provenía de ese distrito y debía trasladarse al Centro de Lima para estudiar.

Gladys Morán Paredes, rectora de la Universidad María Auxiliadora (UMA).

UMA apuesta por alianzas con India y Singapur

En términos de matrícula, la universidad cuenta hoy con 6,000 estudiantes en programas de pregrado y posgrado conducentes a grado y título, frente a los 5,000 que tenía el año pasado, lo que representa un crecimiento de 20%. El pregrado concentra el 85% de ese total.

Sobre su modelo, la rectora explicó que se basa en proyectos aplicados desde el primer ciclo, con inteligencia artificial (IA) incorporada en todas las asignaturas desde 2025 y con mayor fuerza en 2026. Para ello, la UMA mantiene cerca de 100 alianzas internacionales, entre ellas con 17 universidades de la India, y ahora suma instituciones de Singapur. Parte de ese trabajo incluye traer vicerrectores, decanos y docentes de Asia que permanecen hasta un mes capacitando a su plana docente y administrativa.

“Nosotros tomamos una apuesta muy arriesgada de introducir la carrera de inteligencia artificial cuando nadie sabía de qué se trataba”, recordó. En esa carrera, añadió, las admisiones se manejan en grupos de 20 a 25 alumnos, y la primera promoción está por pasar al quinto ciclo.

UMA apunta a 10,000 alumnos en 2027 con cinco maestrías y más carreras

Para 2027, la UMA busca reforzar su oferta de posgrado. Morán adelantó que ya enviaron para inscripción cinco nuevas maestrías —entre ellas una en tecnología que se incorporará en el ciclo 2027-1, además de una en ciberseguridad— y que sumarán siete programas de segunda especialidad. En pregrado, la oferta pasará de 15 a 18 programas.

A ello se suma la educación continua, línea que trabaja con la Singapore University of Technology and Design (SUTD) Academy, división de aprendizaje a lo largo de la vida de esa universidad.

Con ese portafolio, la meta para el próximo año es llegar a 10,000 estudiantes en pregrado y posgrado, con la oferta actual y la nueva, el modelo semipresencial —que hoy lidera su formación— y una mayor apuesta por la modalidad a distancia. A través de estas modalidades, la universidad ya está presente en diversas provincias.

“Hemos trabajado muy fuerte en cimentar las bases de la universidad para un crecimiento exponencial en los siguientes años”, afirmó.

En cuanto a pensiones, la rectora indicó que no hubo incrementos ni en 2025 ni en 2026, y que para 2027 habrá alzas selectivas en algunos programas, mientras que en otros buscarán ser más eficientes con el uso de tecnología. “Cada punto de incremento en precios, pese a que todo sube, es un punto de dolor para nuestros estudiantes”, sostuvo, al recordar que la UIT, los sueldos y diversos servicios se ajustan cada año.

Según Morán, la mayor parte de la inversión de la universidad se destina a tecnología —en el marco de un plan de mediano y largo plazo para convertirse en una “universidad agéntica”— y a capital humano, mientras que el gasto corriente no llega al 25% de su estructura.

La universidad cuenta hoy con 6,000 estudiantes en programas de pregrado y posgrado conducentes a grado y título.

¿Un nuevo campus?

En infraestructura, la UMA avanza en dos frentes. El primero es un nuevo campus en otra ubicación, relativamente cercana a su local central de Canto Bello, en SJL. De hecho, tendrá una extensión similar: unos 9,000 m2 de construcción sobre un terreno de 4,500 m2, en un proyecto de tres etapas.

La primera etapa abarcará cerca de 4,000 m2 construidos —alrededor del 40% del proyecto final— con aulas, laboratorios, áreas administrativas y de atención, biblioteca, cafetería y espacios para actividades culturales y deportivas. Su construcción empezaría entre noviembre y diciembre de este año y concluiría hacia mayo o junio de 2027. Allí la universidad arrancará con cinco programas de pregrado y uno de posgrado.

La inversión de esta primera etapa bordea los US$ 6 millones entre construcción y equipamiento, mientras que el proyecto completo bordea los US$ 10 millones, monto que, precisó la rectora, podría variar en el tiempo.

UMA y su torre de salud: obra en 2027 y salto a provincias en carpeta

El segundo frente es una torre para carreras de salud en terrenos colindantes al campus actual. El proyecto ya tiene el anteproyecto aprobado y está en proceso de autorizaciones, por lo que la construcción se iniciaría en el segundo semestre de 2027. En 2025, la universidad preveía iniciar obras en esos terrenos hacia fines de ese año.

“Este proceso de autorizaciones toma tiempo, más tiempo del que quizás hubiéramos esperado, pero así es el proceso”, explicó Morán.

Para el campo clínico de sus estudiantes, añadió, la UMA tiene convenios con hospitales, clínicas y centros de atención primaria de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS).

La etapa inicial de la torre —tres pisos, sótano, estacionamientos y un circuito de atención en salud con simuladores— demandará unos US$ 3.5 millones, incluida parte del equipamiento, mientras que el proyecto total bordea los US$ 5.5 millones. La inversión se financia de forma mixta, con flujos propios de la universidad y financiamiento externo.

A la par, la expansión fuera de Lima, que el año pasado la universidad proyectaba para el periodo 2026-2027, sigue en carpeta como parte de su plan de crecimiento, aunque la rectora prefirió no revelar la ubicación. “Si la competencia decide ponerla antes, es complicado, y en ciertas ubicaciones no hay espacio para muchos jugadores”, puntualizó.