Este año, la universidad lanzó tres nuevas carreras: Ingeniería de Sistemas, Optometría y Obstetricia. (Foto: UMA)
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Edgar Velito
Edgar Velito

Mientras la UPC, de Laureate Education, compró la UCAL por cerca de US$ 35 millones para sumar su campus de La Molina y ganar espacio en Lima, otra universidad privada opta por crecer con infraestructura propia.

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