SJL concentra el 7.6% de las empresas de Lima, pero la inseguridad limita su capacidad para crecer y atraer nuevas inversiones. (Image: Andina).
SJL concentra el 7.6% de las empresas de Lima, pero la inseguridad limita su capacidad para crecer y atraer nuevas inversiones. (Image: Andina).
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Guadalupe Gamboa
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San Juan de Lurigancho (SJL) tiene una de las mayores concentraciones empresariales de Lima, pero gran parte de la actividad económica se desarrolla en un entorno de informalidad, advierte un análisis de Business Network International (BNI).

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