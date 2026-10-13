El canal tradicional (bodegas y mercados) continúa concentrando la preferencia de compra fuera de Lima, impulsado por la cercanía y confianza del comerciante local. (Foto: Archivo)
El canal tradicional (bodegas y mercados) continúa concentrando la preferencia de compra fuera de Lima, impulsado por la cercanía y confianza del comerciante local. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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El estudio Destape Regional 2026, elaborado por la consultora de estrategia e insights culturales Consumer Truth, reveló que el 71% de los peruanos confía más en un emprendedor o marca de su propia región que en una gran corporación tradicional. Según la investigación, durante décadas existió la premisa de que una fuerte presencia en el canal moderno y una campaña masiva diseñada desde la capital bastaban para asegurar el dominio del mercado nacional. Sin embargo, el informe concluye que en el escenario actual esa estrategia muestra severas grietas.

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