De acuerdo con el estudio, fuera de Lima la preferencia no responde al tamaño de una empresa ni a su presupuesto publicitario, sino a la empatía real con la cotidianeidad local. Cristina Quiñones, CEO y fundadora de Consumer Truth, define este fenómeno como “distancia corporativa”, una percepción de frialdad y mensajes lejanos que está reduciendo la preferencia de compra hacia las marcas de mayor trayectoria en el mercado peruano.

Para las áreas comerciales, la consultora advierte que el riesgo de perder presencia en las principales provincias del país es latente. Y sostiene que el dominio del Market Share ya no garantiza la sostenibilidad del negocio si no viene acompañado de Cultural Share, la capacidad de integrarse de forma legítima en la vida diaria del consumidor regional.

La brecha fuera de Lima

Frente a este escenario, Consumer Truth plantea que la alta dirección de las empresas de consumo masivo enfrenta el reto de revisar sus estrategias de comunicación y distribución fuera de la capital.

“La confianza no la da un logotipo o una inversión publicitaria, ni siquiera un gran edificio en Lima. La reputación y la confianza se tienen que conquistar con empatía cultural y pisar la calle. Las marcas globales tienen que entender de regiones, no pueden hacer marketing desde Lima y desde un escritorio”, afirmó Quiñones a Gestión.

Asimismo, indicó que en provincias se buscan propuestas alineadas a necesidades inmediatas en lugar de discursos aspiracionales. “En regiones las personas no están buscando una felicidad de comercial. Buscan soluciones prácticas, marcas ‘buena vibra’ y propuestas que les otorguen tranquilidad en su día a día”, sostuvo la especialista.

Del Market Share al Cultural Share

El estudio advierte que un error frecuente en las áreas comerciales es mirar a las provincias bajo criterios estereotipados o trasladar campañas publicitarias idénticas a las de la capital, lo que suele generar rechazo o indiferencia entre los compradores locales. “No se trata de ir a provincia como si fuera una visita. Tienes que mudarte mentalmente a la región y entender que tu marca no es de Lima, es de allá”, enfatizó Quiñones.

Por su parte, Jorge Izaguirre, gerente de investigación de Consumer Truth y director del proyecto Destape Regional 2026, explicó que las decisiones de compra varían marcadamente según el territorio y sus dinámicas socioculturales. En Lima, por ejemplo, el comprador se mueve por un optimismo práctico, buscando velocidad, funcionalidad y resolver rápido mediante mensajes directos.

En el Norte, en cambio, el estudio identifica que el consumo opera como un mecanismo de control individual y respiro emocional frente a la constante preocupación por la inseguridad ciudadana. Mientras tanto, en el Sur prima la decisión familiar y comunitaria, con un fuerte orgullo por el origen que prioriza alimentos orgánicos e insumos locales.

Hacia el Centro, la investigación concluye que la dinámica se guía por la meritocracia y la cultura del trabajo duro, lo que impulsa la demanda por categorías de salud funcional, bienestar y descanso. Finalmente, en el Oriente destaca la recursividad e ingenio del comprador para transformar, adaptar y dar un segundo uso práctico a los productos cotidianos.

“Cada región tiene un chip distinto para decidir la compra y las empresas no pueden pretender hablarles a todos con el mismo libreto”, precisó Izaguirre.

Marcas provincianas al ataque y el peso de las bodegas

De acuerdo con el análisis de Consumer Truth, esta reconfiguración de la lealtad ha abierto un terreno fértil para el avance de marcas regionales (challengers) como La Ibérica, San Roque o Universidad Continental, las cuales hoy compiten de igual a igual en la capital y buscan consolidar su expansión a nivel nacional.

Charly Mendoza, Gerente de Estrategia de Consumer Truth, destacó que estas firmas no compiten por volumen de presupuesto publicitario, sino sobre la base de su autenticidad de origen. “El reto de una marca regional no es quedarse solo en el atributo geográfico, sino extraer la esencia cultural de sus raíces y convertirla en una propuesta universal”, indicó Mendoza.

Asimismo, el especialista remarcó que el estudio identifica al canal tradicional como la columna vertebral de las ventas en provincias. “Las bodegas, los mercados de abasto y los comercios minoristas de barrio continúan siendo el motor real del consumo por encima del canal moderno fuera de Lima”, puntualizó Mendoza.

“El bodeguero entiende la economía del día a día y recomienda desde la convivencia diaria. Para una gran corporación, ignorar la relevancia del canal tradicional en regiones equivale a perder el contacto con el punto de venta donde realmente se define la compra”, agregó.

La preferencia por las marcas locales se afianza en el canal tradicional fuera de Lima, donde el 71% de los peruanos confía más en un negocio o producto de su propia zona que en una gran corporación. (Foto: Archivo)

La tranquilidad como activo y proyecciones futuras

Consumer Truth identificó además un giro significativo en las motivaciones de consumo: el 44% de la población prioriza activamente el uso de marcas que le transmitan tranquilidad y cuidado de la salud mental, desplazando la búsqueda de estatus social o las narrativas de aspiracionalidad perfecta. “Lo que está pidiendo el consumidor actual son marcas que le den paz mental, soluciones sin tanto enredo y que no le compliquen la vida”, afirmó Quiñones.

De cara a los próximos años, Consumer Truth proyecta un escenario donde la distancia entre las corporaciones tradicionales y los consumidores provincianos podría profundizarse si no se ejecutan cambios en el modelo comercial y de toma de decisiones.

“Si las grandes corporaciones siguen decidiendo todo desde Lima y no le dan poder de decisión a sus equipos en regiones, van a seguir perdiendo espacio frente a marcas locales. Creer que crecer es solo meter más producto en el supermercado es un error; el crecimiento real va a depender de cómo te ganas la bodega y el mercado local”, advirtió Quiñones.

Para evitar una mayor pérdida de cuota frente a competidores locales y regionales, la recomendación del estudio apunta a reducir los discursos corporativos excesivamente técnicos, adaptar las propuestas al “chip” de cada macrorregión y ejecutar acciones concretas de retribución y cercanía en el punto de venta tradicional.

Reconfiguración del gasto y marcas alternativas (dupes)

Asimismo, el informe expuso una importante reconfiguración en el presupuesto familiar. El 80% de los peruanos afirmó haber adquirido productos o marcas alternativas (dupes) en los últimos tres meses, indicador que alcanzó el 82% en el mercado limeño.

Lejos de percibirse como un sacrificio o un motivo de vergüenza, la consultora detalló que el 53% de los encuestados señaló que elegir estas alternativas los hizo sentir optimistas, mientras que un 44% lo asoció con la recursividad personal.

“El comprador siente que está realizando una compra inteligente que equilibra su bolsillo, donde prioriza el valor real que recibe antes que el costo impuesto por el marketing”, comentó Izaguirre.

FICHA TÉCNICA