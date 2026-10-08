En el primer semestre de 2026, Hisense creció más de 50% en sellout frente al mismo periodo de 2025, impulsada principalmente por refrigeración y lavado, mientras que televisores mantuvo un desempeño similar al año anterior por la reestructuración de su lineal. Alan Kahn, vicepresidente de Ventas y Marketing de Hisense para Perú y Ecuador,

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Hisense apunta a crecer al menos 15% en Perú en 2027

Hisense proyecta crecer al menos 15% en Perú en 2027 con sus negocios de televisores y línea blanca, con la meta de “consolidarnos entre los actores principales del mercado”, señala Kahn.

La proyección parte del avance de 2026: en el primer semestre, el avance fue de 50%, mientras la participación llegó a casi 6% en televisores, 8% en refrigeradoras y 4.2% en lavado. Refrigeración y lavado lideraron el avance, mientras televisores mantuvo un desempeño similar por la reestructuración de su lineal.

Kahn atribuye parte del dinamismo de 2026 al Mundial, que impulsó la demanda de televisores, y a los retiros de AFP y CTS, que favorecieron la renovación de productos para el hogar. Hasta septiembre, la categoría de televisores creció 16%, refrigeración 19% y lavado 9%; hacia los próximos meses, el ejecutivo considera que un verano más prolongado asociado al Fenómeno de El Niño podría favorecer la demanda de refrigeradoras.

Alan Kahn, vicepresidente de Ventas y Marketing de Hisense para Perú y Ecuador. (Foto: Hisense)

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Hisense apuesta por nueva línea para acelerar su negocio de televisores

Televisores concentra el 50% de la facturación de Hisense en Perú y será una de las principales apuestas de la marca hacia 2027. Este mes de octubre, la compañía lanzará su línea RGB MiniLED, presentada en el Consumer Electronics Show (CES), el evento de tecnología más importante a nivel mundial, en Las Vegas a inicios de 2025, con modelos desde 65 hasta 116 pulgadas.

La estrategia apunta a utilizar MiniLED y RGB MiniLED como punta tecnológica para reforzar la categoría y, a la vez, empujar las gamas de entrada. Kahn explica que la demanda de formatos de 75 pulgadas a más creció durante el primer semestre impulsada por el Mundial, mientras que en el segundo semestre el mercado retornó hacia pantallas de hasta 55 pulgadas. En ese contexto, el ejecutivo señala que la compañía busca ampliar su propuesta tecnológica para atender distintos segmentos de la categoría.

Ampliacion de portafolio con nuevas categorías de línea blanca en 2027

Hisense ampliará su oferta de línea blanca en 2027, donde refrigeración y lavado ya representan en conjunto la mitad de su facturación en Perú y, en efecto, entre enero y junio, fueron las categorías que presentaron mayor avance para la marca. Refrigeradoras aportan 30% y lavadoras 20%, mientras la marca también comercializa congeladoras, proyectores láser y barras de sonido.

Para el próximo año, la marca prevé ingresar a hornos microondas y torres de lavado (lavadora y secadora integradas en un solo equipo). El plan inicial es que ambas categorías lleguen durante el primer trimestre de 2027.

Hisense amplía sus canales de venta y evalúa abrir una tienda propia

Hisense amplió durante 2025 su red comercial y hoy está presente en supermercados, tiendas por departamento, especialistas en electrodomésticos y home centers a nivel nacional. Entre sus movimientos estuvo la ampliación de su línea de refrigeradoras en Hiraoka y el ingreso a Integra Retail, con lo que la marca busca cubrir los principales canales de venta. “Ya no hay ningún canal en el cual no nos van a encontrar al menos un producto de nuestra marca”, señala Kahn.

Los supermercados y especialistas en electrodomésticos concentran cada uno alrededor del 35% de las ventas de Hisense, frente al 30% de las tiendas por departamento. La compañía utiliza su web como canal de comunicación y soporte para sus retailers, pero no prevé vender directamente por ecommerce en el corto plazo. En paralelo, evalúa abrir un showroom o tienda propia para exhibir su portafolio.

Distribución entre Lima y provincias y canales de venta

Hisense genera alrededor del 50% de sus ventas en Lima y el otro 50% en provincias, donde Arequipa, Chiclayo, Piura, Tumbes, Tacna y Juliaca concentran el mayor movimiento. En Lima tiene mayor peso el canal moderno, mientras que en provincias predominan las cadenas especializadas. “El consumidor peruano migra cada vez más hacia la compra online”, señala Kahn, quien destaca que la tienda física aún es clave para el contacto con el producto.

El avance digital ya se refleja en las principales categorías: 35% de las compras de televisores se realizan por internet, frente a 33% el año pasado; en refrigeradoras llega a 36% y en lavadoras a 43%. A ello se suma que cerca de 35% de los consumidores compra a crédito, mientras otro segmento utiliza facilidades de pago sin intereses, en un mercado donde el precio continúa siendo un factor de comparación entre tiendas físicas y eventos online.