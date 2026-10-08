La meta para el próximo año es consolidarse entre los principales actores del mercado. (Foto: Hisense)
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Sandra Reyes
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La compañía de origen chino Hisense, fabricante global de televisores y electrodomésticos, busca dar un nuevo impulso a su operación en Perú y prepara una nueva etapa de expansión para 2026 y 2027. La marca alista nuevos lanzamientos, la ampliación de su portafolio hacia nuevas categorías y una mayor cobertura comercial, con una renovada apuesta por tecnología. ¿Qué otros movimientos realizará?

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