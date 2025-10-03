La compañía de origen chino Hisense, uno de los mayores fabricantes de televisores a nivel global, mantiene firme su objetivo de alcanzar una participación de mercado cercana al 10% en Perú en categorías como televisores, refrigeración y lavadoras hacia finales de 2025. De cara a 2026, la multinacional proyecta un crecimiento en ventas de al menos 20%, sustentado en una estrategia que combina el fortalecimiento de su portafolio de productos y la diversificación de sus canales de distribución.

En el frente de producto, la firma prevé expandirse hacia nuevas categorías, entre ellas empotrables, lavavajillas y pequeños electrodomésticos, en función del desarrollo de acuerdos con distribuidores locales. En televisores, el plan contempla la introducción de un nuevo segmento de pantallas MiniLED y una mayor presencia en proyectores láser, así como una ampliación significativa de su línea de refrigeración y lavadoras.

Respecto a la estrategia comercial, la compañía ha identificado que el grueso de las ventas en televisores proviene de tiendas por departamento y especialistas, mientras que en línea blanca el peso lo mantienen los supermercados y grandes tiendas. Con miras a 2026, el plan contempla reforzar la presencia en supermercados en la categoría de TV, especializar los canales de línea blanca e incrementar su penetración en provincias del centro, sur y oriente del país, donde la marca identifica oportunidades de crecimiento no explotadas.

La firma prevé expandirse hacia nuevas categorías, entre ellas empotrables, lavavajillas y pequeños electrodomésticos. (Foto: Hisense)

Balance del primer semestre

Durante la primera mitad de 2025, Hisense registró un desempeño favorable en sus principales categorías. Según datos del mercado, los televisores crecieron 10%, la línea de refrigeración avanzó 8% y las lavadoras alcanzaron un incremento de 20%. Con ello, la compañía consolidó participaciones de mercado estimadas en 5.5% en televisores, 6% en refrigeración y alrededor de 4% en lavadoras. Pese a los avances, las cifras evidencian un margen importante para seguir ampliando su presencia en el país.

Un hito reciente fue la presentación en la feria IFA 2025 de su televisor UX de 116 pulgadas con tecnología RGB-MiniLED, con el que Hisense se convirtió en la primera marca en introducir esta innovación y reforzó su posicionamiento en pantallas de gran formato.

En el mismo evento, la compañía anunció su rol como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su apuesta por la visibilidad global y el fortalecimiento de su marca en mercados estratégicos.

