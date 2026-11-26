El viernes 20 de noviembre se vivieron momentos de pánico en las mesas de trading de acciones a escala global. Ese día, el índice Nasdaq Composite se desplomó un 5.4% y el índice Standard & Poor’s 500 bajó 3.7%. Ello determinó una caída del 20% del Nasdaq y del 10% del S&P 500 desde el pico anterior, alcanzado el 6 de octubre último. Nvidia (NVDA), la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado hasta hace solo 30 días, colapsó 14% ese viernes y acumuló una pérdida del 48% en unas semanas. El sector de semiconductores (en el que destaca NVDA), el más sexy del mercado en los últimos cuatro años, arrastraba a toda la bolsa a la baja. ¿Es el inicio de una crisis como las del 2000 o 2008, cuando el Nasdaq bajó 83% y 54%, respectivamente?

Para contestar la pregunta, debemos hacer dos cosas. Lo primero es no entrar en pánico. Lo segundo es evaluar qué ocurre. El tema de fondo no es el escándalo personal de Jensen Huang, CEO de NVDA, sino analizar por qué han cambiado las expectativas del mercado en los últimos 50 días.

Desde hace cuatro años, el mercado viene creciendo a doble dígito sobre la base del supuesto de que la inteligencia artificial (IA) transformará el mundo en el periodo 2026-2030. Los bulls señalan que el capex en IA será equivalente al 8% del PBI global, lo que implica la inversión más grande en términos absolutos (en US$) y relativos (vs. el PBI existente en cada revolución tecnológica) de toda la historia. Este capex y la mejora significativa en productividad transformarán la economía, los negocios y la vida de las personas. Las empresas que inviertan más y mejor serán las grandes ganadoras.

Bajo este análisis, las siete magníficas (las empresas más grandes del mundo) han liderado la subida del mercado. Todas, salvo quizás Apple, han invertido masivamente en IA. La economía global crece obteniendo capital de un sistema financiero que cada vez asume más riesgos. Tenemos a los países desarrollados cada vez más endeudados y a las empresas más grandes del mundo contrayendo deuda y colocando acciones para invertir los recursos obtenidos en una nueva tecnología. El riesgo es alto, como en todo negocio que todavía no existe.

Y el riesgo es que nadie, absolutamente nadie, como me lo señaló el profesor de la Universidad de Nueva York, Aswath Damodaran en su reciente visita a Lima, sabe de qué tamaño será el mercado de IA en 5 años (el famoso total addressable market), ni mucho menos quiénes serán las empresas ganadoras. Pese a ello, los inversionistas ya no se fijan en el ratio precio/utilidad del año 2027, como se hacía hace 15 años, sino en el ratio precio/utilidad del año 2030. Y en 4 años cualquier cosa puede pasar. El riesgo es evidentemente mayor.

Las preocupaciones son válidas. Pero hagamos un poco más de análisis.

Toda revolución tecnológica implica asumir mayores riesgos. A inicios de la década de 1990 se creó la World Wide Web, el famoso WWW, y se empezaron a hacer negocios por internet. Las compañías dot-com hicieron muchas ofertas primarias. Durante la década de los noventa, el S&P 500 subió 18% en promedio anual y el Nasdaq, 32% en promedio anual. Nadie sabía cuál sería el tamaño del mercado futuro ni en cuánto tiempo se llegaría a él, pero había fiesta y había que estar en ella. ¿Suena familiar?

Pues en marzo del 2000 se rompió la burbuja y, en unos treinta meses, el Nasdaq-100 bajó 83% y el S&P 500, 47%. El Nasdaq-100 tardó casi 13 años en recuperar su máximo de cierre anterior y el S&P 500, algo más de 6 años. Eso sí, muchos de los que asumieron riesgos específicos al invertir en determinadas acciones perdieron todo o gran parte de su capital. Muchas empresas dot-com desaparecieron y hoy valen cero.

¿Entonces puede pasar un crash similar con esta nueva revolución tecnológica? Sí, puede. ¿Va a ocurrir ahora? Nadie sabe. Pero dejo mis dos centavos.

En el año 2000, el índice Nasdaq-100 tenía 15 años de vida. Las principales empresas del índice eran Microsoft, Cisco, Intel, Oracle y Sun Microsystems. Los que compraron un ETF como QQQ, que replica el Nasdaq-100, y mantuvieron sus posiciones recuperaron todo su dinero y ganaron con creces. Incluso el que compró en el pico del mercado en el año 2000 y mantuvo su posición hasta hoy obtuvo una rentabilidad anual promedio del 7.4%. Primera lección: comprar activos con buenos fundamentos y diversificar te protege de las crisis financieras en el largo plazo..

Sobre valorizaciones, en aquella oportunidad el ratio precio/utilidad del siguiente año del Nasdaq era de 89x; hoy es de 23x (el del S&P 500 era de 30x y hoy es de 20x). El mercado estaba mucho más caro entonces, que ahora, y hoy los resultados trimestrales de las empresas siguen superando los estimados del mercado, los cuales son ambiciosos. Sobre volatilidad, el VIX, índice de volatilidad, está en 27 puntos, lejos de los 80 puntos de noviembre del 2008 y marzo del 2020, cuando la crisis financiera más brava de la historia y la COVID-19 asustaron al mercado. Me parece que no estamos en la misma situación.

Goldman Sachs señala que el índice S&P 500 subirá 20% a diciembre de 2027. El consenso del mercado está en +17%. Los bulls siempre serán optimistas, mientras que los bears siempre buscarán razones para vender. Les recomiendo siempre conocer sus perfiles de riesgo y, si pueden tolerar la volatilidad del mercado y la inversión es a largo plazo, tomar posiciones, a medida que el mercado baja, en fondos que invierten en acciones de algunas de las empresas más grandes del mundo, como SPY y QQQ. Desde sus respectivos lanzamientos, en 1993 y 1999, el SPY y el QQQ han registrado rentabilidades anuales promedio del 10.6% y del 10.3%, respectivamente, superando, en general, la rentabilidad de las propiedades, los bonos y otros activos. Si QQQ hubiese sido lanzado en 1993, el rendimiento promedio anual sería de aproximadamente 14%, un retorno muy atractivo dado el riesgo que se asume. Pese a las crisis y la volatilidad, esta sigue siendo la mejor manera de ahorrar a largo plazo.

Desde sus respectivos lanzamientos, en 1993 y 1999, el SPY y el QQQ han registrado rentabilidades anuales promedio del 10.6% y del 10.3%, respectivamente".

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

Alberto Arispe es Gerente general de Kallpa Securities SAB