Los cuarenta y nueve gremios y entidades privadas que conforman el Colectivo PAS - País Seguro, emitieron un pronunciamiento conjunto advirtiendo sobre los perjuicios para el Perú de no enfrentar el actual Gobierno y Congreso el avance de la minería ilegal.

Observa que ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 2029 (como plantean proyectos de ley en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento) es prolongar el poder de la minería ilegal y el crimen organizado.

El Colectivo PAS lo conforman la Confiep, Adex, ComexPerú, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), AGAP, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), diversas cámaras de comercio del país, el IPE, Gerens, la PUCP, Proética, entre otras entidades.

Pide firmeza contra minería ilegal

El colectivo señala que, ante la reciente transición política y el llamado general contra la inseguridad, considera imprescindible que el nuevo Gobierno y el Congreso asuman con responsabilidad y urgencia la tarea de mantenerse firmes en contra de la minería ilegal.

Señalan que esa es hoy la principal economía ilícita del país, que financia la criminalidad, genera corrupción y deteriora el medio ambiente.

Así, advierte que el REINFO no es una herramienta eficaz para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), como ha quedado demostrado, sino que, por el contrario, viene permitiendo el crecimiento y la impunidad de la minería ilegal, y debilitando la autoridad del Estado.

Reclama fiscalización efectiva

Recuerda que el REINFO tiene como fecha límite de vigencia el 31 de diciembre de 2025, y que el proceso (de formalización) debe concluir con transparencia, fiscalización efectiva y acompañamiento técnico para quienes sí cumplan los estándares legales.

Sin embargo, refiere que la Comisión de Energía y Minas del Congreso pretende extender la vigencia del proceso de formalización hasta el 2029.

“De esta manera, continúa encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas”, puntualiza.

Ley MAPE con verdaderos controles

Lo que necesita el Perú -reclama el colectivo- es una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales.

“Esta norma debe asegurar en primer término la protección a la salud y la vida, pasando por la trazabilidad de la producción, respeto a la propiedad privada y las leyes, sanciones por incumplimiento y supervisión permanente”, apunta.

La minería ilegal en el Perú -añade- no solo destruye ecosistemas, también está asociada al crimen organizado, al tráfico de explosivos, a la trata de personas, al sicariato, al lavado de activos y al narcotráfico.

Refiere que tiene impactos sociales como aumento de trabajo infantil, explotación laboral, afectación al patrimonio nacional, pérdida de impuestos, corrupción y debilitamiento de la institucionalidad.

“Si queremos enfrentar la violencia y el delito con firmeza, enfoquémonos en atacar la raíz del problema, es decir, las actividades ilícitas que financian el crimen”, reclama.

El Colectivo PAS señala que está comprometido con la lucha contra la violencia y exhorta a todos los poderes del Estado a realizar acciones concretas, alentando un marco jurídico adecuado para ponerle freno inmediato y con firme voluntad política que devuelva la paz al Perú.