Vale recordar que, tras la exclusión en junio de más de 50 mil mineros informales registrados en el REINFO, aún quedan cerca de 31,560 inscritos que están pendientes de cumplir los requisitos para ser declarados formales, entre ellos la presentación y aprobación del instrumento de gestión ambiental para la formalización de la actividad minera (IGAFOM).

Según el Minem, a fin de hacer más eficiente y mejorar el proceso de evaluación de los IGAFOM, es que presentó esta semana un proyecto de decreto supremo para modificar disposiciones reglamentarias del citado instrumento.

¿Qué plantea el proyecto?

Para el efecto, ese sector plantea modificar disposiciones reglamentarias para la aprobación del IGAFOM (aprobado por el D.S.0382017-EM), en primer lugar, para que la autoridad competente pueda disponer de oficio, la evaluación agrupada de esos instrumentos presentados por personas naturales o jurídicas con REINFO vigente, que se encuentren en trámite de evaluación. El objetivo, indica, es “viabilizar” su evaluación y aprobación.

Asimismo, dispone que la autoridad ambiental competente estará facultada para emitir Resolución Directoral sustentada en el informe de evaluación individual o agrupado de IGAFOM, que contenga medidas de manejo ambiental individual y agrupada de obligatorio cumplimiento a ser implementadas por el o los mineros informales.

Igualmente, establece que las direcciones generales de asuntos ambientales (DGAAM), de ser el caso, podrá evaluar y aprobar el IGAFOM de manera agrupada en concesiones mineras dadas a Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) derivadas de un área de no admisión de petitorios mineros (ANAP).

Opiniones en la mira

Un segundo punto relevante de la propuesta de D.S. es que establece que la falta de emisión de las opiniones favorables (para la aprobación del IGAFOM), no condiciona ni suspende el procedimiento de evaluación de dicho instrumento.

Estipula además que la autoridad ambiental competente podrá continuar con el procedimiento de evaluación y proceder a emitir la resolución con la decisión correspondiente del IGAFOM, salvo que por ley expresa se exija la opinión previa favorable para la aprobación del mismo.

Al respecto, se sabe que, a la fecha, las entidades opinantes tienen más de 26,000 solicitudes pendientes de emitir opiniones favorables de los IGAFOM que se encuentran en trámite de evaluación.

Minem justifica la necesidad de la propuesta

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, justificó ante los medios la propuesta planteada en el aspecto que plantea una evaluación agrupada del IGAFOM.

“Por ejemplo, yo trabajo acá y tú trabajas 10 metros a mi derecha. No tiene sentido que tú tengas un instrumento de gestión ambiental y yo otro cuando estamos al lado trabajando en el mismo sitio”, graficó la autoridad.

Explicó que, cuando los registros vigentes (en el REINFO) trabajan en un mismo espacio contiguo pueden tener un instrumento de gestión ambiental grupal porque están trabajando en el mismo espacio, y estimó que existen entre 6 mil a 7 mil expedientes que podrían estar en esa situación.

“Hay una serie de estrategias para culminar con el proceso de formalización este año, una de ellas es esa”, apuntó el titular del Minem.

Se podrían acelerar evaluación

Al respecto, Fiorella Wismann, asociada senior en el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, señaló a Gestión, en referencia a la propuesta para la evaluación colectiva de los IGAFOM, que, en realidad, la posibilidad de presentarlos en forma agrupada ya la tenían los titulares de la actividad minera.

La modificación apunta a que, explicó- el propio Minem pueda hacer de oficio esa evaluación colectiva , y que al poder realizarla (a través de su DGAAM), en principio podría resultar en una evaluación más célere, sobre todo considerando que el plazo máximo para la formalización vence dentro de tres meses.

Sin embargo, observó que, como no todos los proyectos y los trámites son heterogéneos, y pueden tener características distintas entre sí, aunque se planteen en forma colectiva se podrían generar retrasos si algún proyecto en grupo tuviera problemas.

Ve riesgo de debilitamiento en la supervisión

No obstante Wismann advirtió que un aspecto que puede generar cierto riesgo de debilitamiento ambiental, es la parte del proyecto de decreto que propone que la falta de emisión de las opiniones favorables (para la aprobación del IGAFOM), no condiciona ni suspende el procedimiento de evaluación de dicho instrumento.

Tal riesgo surge, según indicó, si es que no se garantizan mecanismos de supervisión posterior, o si es que no se obliga al titular (de la actividad minera) a responder por observaciones que puedan surgir de manera tardía (durante el desarrollo de sus operaciones).

“Por allí podría venir un problema, por la elusión de responsabilidades, o tener un instrumento que tenga una evaluación que pueda ser considerada incompleta, lo cual es un punto importante a considerar”, aseveró.

Da mensaje de “flexibilidad” a los gremios

Por su parte, José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, refirió a Gestión que, en efecto (también) ve un riesgo en el proyecto de decreto supremo antes mencionado, de que se podrían relajar las regulaciones y supervisiones al cumplimiento del IGAFOM, considerando además que se plantea plazos más definidos para los entes opinantes como Sernanp o Serfor (de diez días hábiles).

“Tengo la sensación de que este proyecto es un intento de dar un mensaje de flexibilidad hacia las centrales (de gremios de mineros informales) como CONFEMIN (Confederación de Mineros Artesanales del Perú) y algunas otras, de que se van a relajar un poco las regulaciones en materia del IGAFOM”, puntualizó el ex viceministro del sector.