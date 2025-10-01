Relajando el IGAFOM? expertos ven riesgos en propuesta del sector
Relajando el IGAFOM? expertos ven riesgos en propuesta del sector
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

A tres meses que termine el plazo para la formalización de los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ese sector parece intentar pisar el acelerador para incorporar a la mayor cantidad posible de mineros informales en ese proceso, antes de este 31 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR

El cobre se encamina a su mejor mes del año, ¿qué impulsa al metal rojo?
Minería en Cusco: C3 Metals inicia perforación en su proyecto de cobre y oro Khaleesi
Codelco regresa al mercado de deuda global ante repunte del precio del cobre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.