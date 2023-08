VinFast, la marca vietnamita de vehículos eléctricos que aspira a conquistar los mercados de Estados Unidos y Europa, celebra este miércoles su exitosa salida a bolsa en el índice estadounidense Nasdaq, con una valoración superior a la de gigantes automovilísticos como Ford y General Motors tras su primera jornada.

Las acciones de la compañía iniciaron la jornada del martes a US$ 22 y la terminaron a US$ 37.06, una ganancia del 68% que disparó la valoración de VinFast hasta los US$ 85,000 millones, por encima de la de grandes fabricantes locales como Ford (US$ 48,000 millones) o General Motors (US$ 46,000 millones).

“La exitosa salida a bolsa no solo apoya el compromiso de VinFast con la movilidad sostenible a escala global sino que también desbloquea el acceso a mercados de capital”, afirmó este miércoles en una nota de prensa la directora global de VinFast, Thuy Le.

La subida también agrandó la fortuna del principal accionista de VinFast, Pham Nhat Vuong, el hombre que al frente del conglomerado empresarial Vingroup se ha convertido en el más rico de Vietnam y que controla el 99% de las acciones de VinFast.

La salida a bolsa de VinFast se produjo en un momento en que la marca vietnamita trata de expandirse en Estados Unidos, donde ha comenzado la construcción de una fábrica, y Europa, donde participa en numerosas ferias y planea establecer 50 puntos de venta en los próximos años.

Sin embargo, pese a sus ambiciones, el avance es lento: de los 3,000 vehículos enviados a Estados Unidos desde el pasado año, apenas se han registrado 137, según los datos publicados hoy en la prensa vietnamita.

En el mercado vietnamita, la compañía indicó que ha entregado 19,000 autos eléctricos de diferentes modelos en los primeros seis meses del año, aunque no especificó cuántos han ido a parar a Xanh SM, la compañía de taxis eléctricos perteneciente al mismo conglomerado empresarial, con un fuerte desarrollo en los últimos meses.

