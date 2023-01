Este año, sin embargo, debería traer algunas subespecies: una diáspora de SUV, incluidas algunas opciones un poco más pequeñas e incluso más modestas. Si está buscando automóvil, aquí hay cuatro opciones para tener en cuenta.

Puede esperar ver más vehículos eléctricos

Se espera que en los próximos 12 meses, alrededor de 20 modelos de vehículos eléctricos completamente nuevos se lancen en Estados Unidos, aproximadamente la misma cantidad que se estrenó este año. Sin embargo, lo más importante es que muchos de ellos estarán dirigidos a un spot óptimo en el mercado estadounidense, lo que significa que serán buenos para transportar carga y familias, y no serán extremadamente costosos.

Hace unos días, el tan esperado Ariya de Nissan finalmente llegó a los concesionarios con un precio inicial de US$ 43,190. Por su parte, Chevrolet anunció que dentro de unos meses agregará su Blazer EV por poco menos de US$ 45,000, seguido por el Equinox EV más pequeño y económico en el otoño. El EV9 de Kia, un auténtico SUV con tercera fila de asientos, probablemente aterrizará también en un territorio asequible, si sigue el rastro de su hermano menor, el EV6. También, VinFast, un fabricante vietnamita, debutará con su VF8, un pequeño SUV con un precio de US$ 40,700.

Los conductores europeos pueden esperar muchas de las mismas opciones, además de algunas estrictamente continentales, como el Jeep Avenger, un SUV que se erige como la primera oferta totalmente eléctrica de la marca. Se le unen algunas camionetas deportivas, como el Opel Astra Electric y el Peugot e-308 SW. En parte debido a sus perfiles más bajos, ambos autos cuentan con una eficiencia impresionante.

El mercado de alta gama no desacelera

Muchos SUV más elegantes están a la vista en 2023, incluida una versión del Hummer EV de GMC, con un precio de seis cifras; el primer Lexus eléctrico, bautizado como RZ; una versión “electrificada” del GV70 de Hyundai; dos vehículos más pequeños de Polestar, llamados simplemente 3 y 4; y en la cúspide de la pirámide del lujo, los Mercedes EQE y EQS. Incluso se habla de un gran Volvo eléctrico.

También comenzaremos a ver un mayor número de vehículos eléctricos como el Rivian R1S y el nuevo Lyric de Cadillac, que técnicamente están en el mercado pero siguen siendo poco comunes en la mayoría de las carreteras estadounidenses. Por el lado de las camionetas, GM finalmente comenzará a sacar su Silverado EV, un modelo vende regularmente más de medio millón de motores a gasolina cada año.

Problemas de fabricación apenas se aliviarán

Aquellos que buscan un SUV eléctrico verán que sus opciones se duplican en el 2023. Pero elegir un nuevo auto y comprarlo seguirá siendo cosas muy diferentes. Los suministros se mantendrán ajustados, los precios se mantendrán elevados y los fabricantes de automóviles heredados seguirán ansiosos por vender vehículos de gasolina mientras acumulan casi todo el mercado de vehículos eléctricos.

Mientras tanto, los fabricantes de automóviles nuevos todavía están descubriendo cómo construir un automóvil a escala. Rivian, por ejemplo, solo fabricó alrededor de 25,000 vehículos este año, aunque tiene más de cuatro veces esa cantidad de pedidos en sus libros. Lucid Group apuntaba a entre 6,000 y 7,000 VE en el 2022 después de reducir a la mitad sus objetivos de producción a fines del verano.

S&P Global Mobility prevé que los conductores de todo el mundo adquieran 10 millones de vehículos eléctricos en el 2023, casi el 14% de todo el mercado, pero no serán baratos. S&P advierte que la fiebre de los vehículos eléctricos está elevando aún más los precios y que una serie de nuevos incentivos establecidos en la Ley para la Reducción de la Inflación aliviará ligeramente ese dolor.