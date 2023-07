Ford Motor intensificó el lunes la guerra de precios en el sector de los vehículos eléctricos (VE) al rebajar los valores de sus camionetas F-150 Lightning, incluido un recorte del 17 % para el modelo básico, con el objetivo de aumentar su cuota en un mercado dominado por Tesla.

Las acciones de Ford se hundían cerca de un 5 % en las operaciones matinales en Nueva York. Su rival General Motors también caía un 3 %, mientras que el fabricante de VE Rivian perdía un 3.8 %.

Las acciones de Tesla subían un 1.8 % después de que la empresa construyera su primer cibercamión en su planta de Austin.

El fabricante de autos de Detroit, que había subido los precios de las Lightning este año, dijo que pudo recortar los valores gracias a las mejoras de escala y a los costos de las materias primas de las baterías.

La medida se produce en medio de una guerra de precios iniciada por Tesla hace unos meses, que ha visto cómo los VE de las automotrices se acumulan en los concesionarios a medida que las ventas se ralentizan. En el trimestre hasta junio, las ventas de VE de Ford cayeron un 2.8 %.

“Poco después de lanzar la F-150 Lightning, el rápido alza de los costos de los materiales, las limitaciones de suministro y otros factores hicieron subir el costo de la camioneta EV para Ford y nuestros clientes”, dijo Marin Gjaja, director de clientes de Ford Model e. “Hemos seguido trabajando en segundo plano para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad”.

Ford también dijo que cerró temporalmente su Centro de Vehículos Eléctricos Rouge en Michigan para completar las mejoras finales de la planta, ya que su objetivo es triplicar la tasa de ejecución anual de la instalación a 150.000 camionetas Lightning, a partir de este otoño boreal.

Los precios de las materias primas de las baterías han sido uno de los factores que han hecho subir los valores de los VE. No obstante, los precios del cobalto y el litio, cruciales para las baterías de los vehículos eléctricos, han bajado.

La variante básica Pro de la Lightning tiene ahora un precio de venta sugerido de US$ 49,995, frente al valor previo de US$ 59,974, mientras que el modelo Platinum de gama alta costará un 6.2 % menos, US$ 91,995.

Fuente: Reuters

