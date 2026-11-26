Pareciera que estamos priorizando reducir las expectativas de inflación alimentadas por shocks de oferta transitorios, a costa de desacelerar el crecimiento y el empleo en el corto plazo.

1 Nuestra envidiable fortaleza macroeconómica ha llevado a que los temas “macro” dejen de estar en el centro del debate de políticas públicas desde hace muchos años. Existe un importante consenso en torno a las bondades de la disciplina fiscal y de la estabilidad monetaria y cambiaria. Las universidades peruanas parecen competir por no ser la última en otorgarle un doctorado honoris causa a Julio Velarde, el símbolo de la estabilidad de precios en el país. Sin duda, el debate macroeconómico ha pasado a segundo plano. ¡Enhorabuena!

2 A pesar de lo anterior, debo confesar que en el contexto económico global actual –caracterizado por shocks de oferta, aceleración de la inflación y desaceleración del crecimiento– me surgen algunas dudas en torno al manejo de la política macro en nuestro país. En particular, me pregunto si el manejo fiscal no está siendo excesivamente cauto y si el incremento de la tasa de interés de referencia del BCR no resultará contraproducente. ¿Es la combinación actual de política fiscal y monetaria la adecuada?

3 Respecto a la primera, el MEF optó por no introducir un impulso fiscal importante. Se aprobó un crédito suplementario de S/ 8,228 millones (casi la mitad del cual refleja mayor recaudación) para este 2026, que implica un aumento en el déficit fiscal menor al 0.2% del PBI. ¿Podrá ejecutarse por completo? ¿Será suficiente? Además, se amplió el déficit fiscal permitido para el 2027 en 1% del PBI. Esto último apunta en la dirección correcta, pues el aumento del gasto se concentra en obras de infraestructura y mantenimiento. El reto será ejecutarlo de manera oportuna, considerando que en enero cambiarán las autoridades subnacionales, lo cual suele ralentizar la ejecución de la inversión pública.

4 En lo monetario, el aumento de la tasa de interés de referencia del BCR genera más preguntas que las que resuelve. Esta medida usualmente se toma para desacelerar la demanda a fin de combatir la inflación y resulta adecuada cuando la economía está sobrecalentada, cuando crece por encima de su potencial. No es el caso actual. Lo que estamos sufriendo son shocks de oferta (alza del precio del petróleo y el FEN), cuyos efectos sobre la inflación son transitorios. La inflación de los últimos 12 meses –sin considerar precios de alimentos, energía y transporte– llegó solo al 2.0%. Haber subido la tasa de interés y, sobre todo, haber anunciado que podrían venir nuevos aumentos, afectará la demanda –con cierto retraso– y probablemente ralentice el crecimiento de mediano plazo. En el corto plazo, podría frenar en algo la subida del tipo de cambio, justo cuando el dólar se fortalece en los mercados internacionales y cuando caen los precios del cobre y el oro.

5 Como bien saben los macroeconomistas, la respuesta óptima de política depende de si los shocks que enfrentamos son transitorios o permanentes y de las condiciones iniciales de la economía. Claro que también depende de las metas que prioricemos. Pareciera que estamos priorizando reducir las expectativas de inflación alimentadas por shocks de oferta transitorios, a costa de desacelerar el crecimiento y el empleo en el corto plazo. No está de más recordar que dinamizar la economía a mediano y largo plazo requiere de reformas económicas cuyo anuncio todavía está pendiente.

Carlos E. Paredes es socio-fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, y docente de la U. Continental