¿Qué necesita considerar una empresa hoy para seguir creciendo en el 2027? Es lógico priorizar el crecimiento y la rentabilidad al definir los presupuestos. Sin embargo, hoy más que nunca sabemos que hay tres factores clave que pueden impactar directamente en el EBITDA y que no pueden dejarse de lado al establecer la estrategia 2027: el clima, la disponibilidad de recursos naturales y la vulnerabilidad de las poblaciones.

La viabilidad de nuestros negocios depende también de la del país y los territorios donde operamos. El Niño 2026–2027 lo demuestra: según el ENFEN, el calentamiento del mar frente a la costa peruana mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero del 2027. No debemos esperar el balance final de daños para revisar la exposición de operaciones, proveedores y comunidades. Cada interrupción debe revelar qué debemos corregir.

La COP31, celebrada este noviembre, vuelve a poner en evidencia los riesgos climáticos que enfrentan las empresas. Para el sector privado peruano, el mensaje debe traducirse en los presupuestos: invertir antes de la emergencia y reconocer que proteger el entorno también significa proteger los recursos esenciales para producir. En materia de financiamiento para el desarrollo, el Grupo BID anunció un aumento del 68% en su capacidad adicional de préstamo, hasta US$138,000 millones para la próxima década en América Latina y el Caribe.

Proteger cuencas, restaurar ecosistemas y fortalecer infraestructura o sistemas de alerta temprana puede reducir riesgos compartidos. Una agroexportadora necesita agua disponible; una minera, seguridad hídrica; una empresa logística, vías transitables. Estas inversiones trascienden las instalaciones empresariales y sus beneficios no siempre son inmediatos. Las alianzas público-privadas serán fundamentales para sostener inversiones que protejan la competitividad y el desarrollo a largo plazo.

También hay oportunidades para producir de una forma distinta. Según el Ministerio del Ambiente, la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030 podría aportar S/13,908 millones al PBI y generar más de 306,000 empleos. Reducir desperdicios, aprovechar materiales e integrar a proveedores locales puede mejorar la eficiencia y fortalecer las economías del entorno.

¿Qué debería cambiar en los presupuestos del 2027? Primero, identificar dependencias críticas: qué activos, proveedores y territorios están expuestos y cuánto costaría una interrupción para el negocio. Segundo, priorizar inversiones climáticas: poner foco en seguridad hídrica y recuperación de ecosistemas, incluso cuando sus beneficios excedan el corto plazo. Tercero, medir resultados: pérdidas evitadas, costos reducidos, continuidad operativa y oportunidades generadas. Finanzas, operaciones y sostenibilidad deben tomar estas decisiones conjuntamente.

La sostenibilidad no se construye acumulando iniciativas ambientales, sino incorporando el clima, la naturaleza y las personas en las decisiones estratégicas. Antes de aprobar el presupuesto 2027, ¿estamos invirtiendo solo para crecer el próximo año o también para seguir haciéndolo durante la próxima década?

Marian Buraschi es socia y directora de Libélula