Minam. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante la , se designó a Romina Ximena Caminada Vallejo en el cargo de viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam).

Asimismo, se les encargan las funciones del puesto de Presidenta Ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en adición a sus funciones de viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, en tanto se designe a su titular.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro del Ambiente.

